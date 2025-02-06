06 февраля 2025

В Нижневартовске самосвал снес легковушку, есть пострадавшие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Самосвал не успел затормозить перед перекрестком
Самосвал не успел затормозить перед перекрестком Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке 60 лет Октября и Победы в ночь на 6 февраля столкнулись самосвал и легковое авто. По сообщениям очевидцев, водитель легковушки получил серьезные травмы.

«Момент жесткого ДТП с самосвалом на перекрестке 60 лет Октября — проспект Победы сегодня ночью. Говорят, что серьезно пострадал водитель легкового автомобиля», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск».

На кадрах грузовик едет на большой скорости к перекрестку, а прямо перед ним легковое авто перестраивается в левый ряд, замедляется и начинает поворот. В результате самосвал не успел затормозить и влетел в автомобиль.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке 60 лет Октября и Победы в ночь на 6 февраля столкнулись самосвал и легковое авто. По сообщениям очевидцев, водитель легковушки получил серьезные травмы. «Момент жесткого ДТП с самосвалом на перекрестке 60 лет Октября — проспект Победы сегодня ночью. Говорят, что серьезно пострадал водитель легкового автомобиля», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск». На кадрах грузовик едет на большой скорости к перекрестку, а прямо перед ним легковое авто перестраивается в левый ряд, замедляется и начинает поворот. В результате самосвал не успел затормозить и влетел в автомобиль. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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