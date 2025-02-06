В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке 60 лет Октября и Победы в ночь на 6 февраля столкнулись самосвал и легковое авто. По сообщениям очевидцев, водитель легковушки получил серьезные травмы.
«Момент жесткого ДТП с самосвалом на перекрестке 60 лет Октября — проспект Победы сегодня ночью. Говорят, что серьезно пострадал водитель легкового автомобиля», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск».
На кадрах грузовик едет на большой скорости к перекрестку, а прямо перед ним легковое авто перестраивается в левый ряд, замедляется и начинает поворот. В результате самосвал не успел затормозить и влетел в автомобиль.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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