06 февраля 2025

Чудесное спасение: водителю и пассажиру «Семерки» удалось выжить в страшной аварии на курганской трассе. Фото

На курганской трассе столкнулись иномарка и «Семерка»
© Служба новостей «URA.RU»
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От ВАЗ 2107 после ДТП на курганской трассе почти ничего не осталось (архивное фото)
От ВАЗ 2107 после ДТП на курганской трассе почти ничего не осталось (архивное фото) Фото:

На трассе Курган-Звериноголовское произошла авария, в которой пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте». 

«В результате данного ДТП водитель легкового автомобиля ВАЗ 2107, женщина, а также ее пассажир, получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля Geely не пострадал», — указано в посте. 

Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Пассажир автомобиля ВАЗ также получил травмы, но они оцениваются как менее серьезные по сравнению с водителем.

Водитель и пассажир ВАЗ 2107 доставлены в больницу
Водитель и пассажир ВАЗ 2107 доставлены в больницу
Фото:

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На трассе Курган-Звериноголовское произошла авария, в которой пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте».  «В результате данного ДТП водитель легкового автомобиля ВАЗ 2107, женщина, а также ее пассажир, получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля Geely не пострадал», — указано в посте.  Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Пассажир автомобиля ВАЗ также получил травмы, но они оцениваются как менее серьезные по сравнению с водителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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