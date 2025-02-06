От ВАЗ 2107 после ДТП на курганской трассе почти ничего не осталось (архивное фото)
На трассе Курган-Звериноголовское произошла авария, в которой пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в социальной сети «ВКонтакте».
«В результате данного ДТП водитель легкового автомобиля ВАЗ 2107, женщина, а также ее пассажир, получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля Geely не пострадал», — указано в посте.
Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Пассажир автомобиля ВАЗ также получил травмы, но они оцениваются как менее серьезные по сравнению с водителем.
Водитель и пассажир ВАЗ 2107 доставлены в больницу
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