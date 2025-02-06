В Копейске (Челябинская область) сотрудники МЧС спасли женщину и кошку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В копейской многоэтажке на первом этаже загорелась квартира. Из горящего жилья огнеборцы эвакуировали женщину и кошку. Пострадавшая госпитализирована, кошку сотрудники ведомства реанимировали», — сообщили в пресс-службе министерства.
Пожар на площади восемь квадратных метров тушили 15 специалистов и четыре единицы техники. При тушении было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, трагедия случилась из-за брошенного непотушенного окурка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!