06 февраля 2025

Челябинские сотрудники МЧС спасли женщину и реанимировали кошку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям пришлось проводить реанимационные мероприятия кошке
Спасателям пришлось проводить реанимационные мероприятия кошке Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудники МЧС спасли женщину и кошку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В копейской многоэтажке на первом этаже загорелась квартира. Из горящего жилья огнеборцы эвакуировали женщину и кошку. Пострадавшая госпитализирована, кошку сотрудники ведомства реанимировали», — сообщили в пресс-службе министерства.

Пожар на площади восемь квадратных метров тушили 15 специалистов и четыре единицы техники. При тушении было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, трагедия случилась из-за брошенного непотушенного окурка.

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В Копейске (Челябинская область) сотрудники МЧС спасли женщину и кошку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В копейской многоэтажке на первом этаже загорелась квартира. Из горящего жилья огнеборцы эвакуировали женщину и кошку. Пострадавшая госпитализирована, кошку сотрудники ведомства реанимировали», — сообщили в пресс-службе министерства. Пожар на площади восемь квадратных метров тушили 15 специалистов и четыре единицы техники. При тушении было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, трагедия случилась из-за брошенного непотушенного окурка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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