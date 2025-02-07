Четыре женщины готовили теракты против офицеров Минобороны России

Четыре женщины, работавшие на спецслужбы Украины, задержаны ФСБ. По данным силовиков, они планировали теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.
Агентессы СБУ были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ФСБ россии. «Четыре агента-женщины были завербованы украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ РФ. Теракты должны были быть направлены против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.
Уточняется, что гражданки учились на территории Украины обращению с оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления слежки. У задержанных изъяты взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о терроризме.
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