Четыре женщины готовили теракты против офицеров Минобороны России

ФСБ задержала четырех женщин-агентов СБУ
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Четыре женщины задержаны за подготовку терактов и диверсий
Четыре женщины задержаны за подготовку терактов и диверсий Фото:

Четыре женщины, работавшие на спецслужбы Украины, задержаны ФСБ. По данным силовиков, они планировали теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.

Агентессы СБУ были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ФСБ россии.  «Четыре агента-женщины были завербованы украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ РФ. Теракты должны были быть направлены против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.

Уточняется, что гражданки учились на территории Украины обращению с оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления слежки. У задержанных изъяты взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о терроризме.

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Четыре женщины, работавшие на спецслужбы Украины, задержаны ФСБ. По данным силовиков, они планировали теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса. Агентессы СБУ были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ФСБ россии.  «Четыре агента-женщины были завербованы украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ РФ. Теракты должны были быть направлены против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса. Уточняется, что гражданки учились на территории Украины обращению с оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления слежки. У задержанных изъяты взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о терроризме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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