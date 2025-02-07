«Голливуд отдыхает»: пользователи Сети обсуждают внешность нового главы «Роскосмоса»

На пост главы корпорации «Роскосмос» назначен 39-летний Дмитрий Баканов. Новый руководитель отличается не только успешной карьерой, но и привлекательной внешностью. Баканов, став самым молодым руководителем в истории «Роскосмоса», теперь берет на себя задачу внести серьезные изменения в ключевую для страны отрасль. В интернете мнение о Баканове разделилось: некоторые описывают его как «космического красавчика», другие не находят его особенно привлекательным. О том, как пользователи Сети обсуждают внешность нового главы «Роскосмоса», — в материале URA.RU.
«Новый космический красавчик» или «Голливуд отдыхает»
Многие пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом Баканова. Его сравнивают с известными киноперсонажами и актерами:
- "Обычный суперский мужик. Привлекательный";
- "Штирлиц (литературный герой — прим. URA.RU)";
- "Российский Том Харди (американский актер — прим. URA.RU) какой-то";
- "Видимо, скоро поезда будут в космос летать, потому он и улыбается";
- "Он новый космический модник";
- "Поддерживаю, альфа-красавчик!"
Особенно положительно отзываются о новом руководителе «Роскосмоса» женщины. Они утверждают, что он выглядит значительно лучше многих своих коллег:
- "Какой-то он хищный";
- "Блин, ну если сравнивать с другими русскими мужиками, выглядит прекрасно!"
- "Симпатичный мужчина!!!"
- "Если честно, то Голливуд отдыхает. А если еще и с мозгами, так вообще".
«Обычный мужик» или «Косит под Илона Маска»
Однако некоторые не видят в Баканове ничего особенного, другие считают его внешность слишком грубой и даже отпугивающей. Комментарии разнообразны:
- "Обычный мужик, ничего особенного";
- "Форма решает";
- "Мерзкий и жестокий";
- "Странные глаза, взгляд наглый, холодный и жадный";
- "Под Илона Маска (американский предприниматель — прим. URA.RU) косит";
- "К сожалению, Илон Маск один";
- "Таких лиц, как у Гагарина (Юрий Гагарин — летчик-космонавт СССР — прим. URA.RU), уже нет..."
Некоторые подчеркивают, что для оценки чиновника важнее его действия, а не внешний вид:
- "Время покажет, красавчик или урод";
- "По его делам будем судить, а не по внешности".
Что известно о Баканове
Дмитрий Баканов родился в 1985 году на территории Казахской ССР. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге. После окончания Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Баканов защитил кандидатскую диссертацию по проблемам экономической безопасности России.
Профессиональный путь Баканова начался в банковской отрасли, после чего он перешел к работе в инвестиционных и IT-компаниях. В 2011 году он возглавил «Спутниковую систему „Гонец“», а затем стал ее генеральным директором.
Особое внимание в карьере Баканова заслуживает его роль в инициировании резонансного уголовного дела против бывшего руководителя компании Александра Галькевича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате средств на сумму 9,5 миллиона рублей по недействительным контрактам. После этого события Баканов занимал высокие должности в «Почте России», а с 2019 по 2021 год был ответственным за цифровую трансформацию в Министерстве транспорта РФ. В 2022 году Дмитрий Баканов был назначен заместителем министра транспорта.
Баканов, как сообщается, женат. У него есть сын.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.