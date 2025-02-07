«Голливуд отдыхает»: пользователи Сети обсуждают внешность нового главы «Роскосмоса»

Внешность нового главы «Роскосмоса» не оставила россиян равнодушными
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Дмитрий Баканов стал новым главой «Роскосмоса»
Дмитрий Баканов стал новым главой «Роскосмоса» Фото:

На пост главы корпорации «Роскосмос» назначен 39-летний Дмитрий Баканов. Новый руководитель отличается не только успешной карьерой, но и привлекательной внешностью. Баканов, став самым молодым руководителем в истории «Роскосмоса», теперь берет на себя задачу внести серьезные изменения в ключевую для страны отрасль. В интернете мнение о Баканове разделилось: некоторые описывают его как «космического красавчика», другие не находят его особенно привлекательным. О том, как пользователи Сети обсуждают внешность нового главы «Роскосмоса», — в материале URA.RU.

«Новый космический красавчик» или «Голливуд отдыхает»

В Сети Баканова сравнивают с разными актерами
В Сети Баканова сравнивают с разными актерами
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Многие пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом Баканова. Его сравнивают с известными киноперсонажами и актерами:

  • "Обычный суперский мужик. Привлекательный";
  • "Штирлиц (литературный герой — прим. URA.RU)";
  • "Российский Том Харди (американский актер — прим. URA.RU) какой-то";
  • "Видимо, скоро поезда будут в космос летать, потому он и улыбается";
  • "Он новый космический модник";
  • "Поддерживаю, альфа-красавчик!"
Комментарии пользователей
Комментарии пользователей
Фото:

Особенно положительно отзываются о новом руководителе «Роскосмоса» женщины. Они утверждают, что он выглядит значительно лучше многих своих коллег:

  • "Какой-то он хищный";
  • "Блин, ну если сравнивать с другими русскими мужиками, выглядит прекрасно!"
  • "Симпатичный мужчина!!!"
  • "Если честно, то Голливуд отдыхает. А если еще и с мозгами, так вообще".
Комментарии пользователей
Комментарии пользователей
Фото:

«Обычный мужик» или «Косит под Илона Маска»

Некоторые считают внешность Баканова обычной
Некоторые считают внешность Баканова обычной
Фото:

Однако некоторые не видят в Баканове ничего особенного, другие считают его внешность слишком грубой и даже отпугивающей. Комментарии разнообразны:

  • "Обычный мужик, ничего особенного";
  • "Форма решает";
  • "Мерзкий и жестокий";
  • "Странные глаза, взгляд наглый, холодный и жадный";
  • "Под Илона Маска (американский предприниматель — прим. URA.RU) косит";
  • "К сожалению, Илон Маск один";
  • "Таких лиц, как у Гагарина (Юрий Гагарин — летчик-космонавт СССР — прим. URA.RU), уже нет..."
Комментарии пользователей
Комментарии пользователей
Фото:

Некоторые подчеркивают, что для оценки чиновника важнее его действия, а не внешний вид:

  • "Время покажет, красавчик или урод";
  • "По его делам будем судить, а не по внешности".

Что известно о Баканове

Баканов окончил питерский вуз
Баканов окончил питерский вуз
Фото:

Дмитрий Баканов родился в 1985 году на территории Казахской ССР. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге. После окончания Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Баканов защитил кандидатскую диссертацию по проблемам экономической безопасности России.

Профессиональный путь Баканова начался в банковской отрасли, после чего он перешел к работе в инвестиционных и IT-компаниях. В 2011 году он возглавил «Спутниковую систему „Гонец“», а затем стал ее генеральным директором.

У Баканова есть жена и ребенок
У Баканова есть жена и ребенок
Фото:

Особое внимание в карьере Баканова заслуживает его роль в инициировании резонансного уголовного дела против бывшего руководителя компании Александра Галькевича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате средств на сумму 9,5 миллиона рублей по недействительным контрактам. После этого события Баканов занимал высокие должности в «Почте России», а с 2019 по 2021 год был ответственным за цифровую трансформацию в Министерстве транспорта РФ. В 2022 году Дмитрий Баканов был назначен заместителем министра транспорта.

Баканов, как сообщается, женат. У него есть сын.

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На пост главы корпорации «Роскосмос» назначен 39-летний Дмитрий Баканов. Новый руководитель отличается не только успешной карьерой, но и привлекательной внешностью. Баканов, став самым молодым руководителем в истории «Роскосмоса», теперь берет на себя задачу внести серьезные изменения в ключевую для страны отрасль. В интернете мнение о Баканове разделилось: некоторые описывают его как «космического красавчика», другие не находят его особенно привлекательным. О том, как пользователи Сети обсуждают внешность нового главы «Роскосмоса», — в материале URA.RU. «Новый космический красавчик» или «Голливуд отдыхает» Многие пользователи соцсетей выразили восхищение внешним видом Баканова. Его сравнивают с известными киноперсонажами и актерами: Особенно положительно отзываются о новом руководителе «Роскосмоса» женщины. Они утверждают, что он выглядит значительно лучше многих своих коллег: «Обычный мужик» или «Косит под Илона Маска» Однако некоторые не видят в Баканове ничего особенного, другие считают его внешность слишком грубой и даже отпугивающей. Комментарии разнообразны: Некоторые подчеркивают, что для оценки чиновника важнее его действия, а не внешний вид: Что известно о Баканове Дмитрий Баканов родился в 1985 году на территории Казахской ССР. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге. После окончания Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Баканов защитил кандидатскую диссертацию по проблемам экономической безопасности России. Профессиональный путь Баканова начался в банковской отрасли, после чего он перешел к работе в инвестиционных и IT-компаниях. В 2011 году он возглавил «Спутниковую систему „Гонец“», а затем стал ее генеральным директором. Особое внимание в карьере Баканова заслуживает его роль в инициировании резонансного уголовного дела против бывшего руководителя компании Александра Галькевича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате средств на сумму 9,5 миллиона рублей по недействительным контрактам. После этого события Баканов занимал высокие должности в «Почте России», а с 2019 по 2021 год был ответственным за цифровую трансформацию в Министерстве транспорта РФ. В 2022 году Дмитрий Баканов был назначен заместителем министра транспорта. Баканов, как сообщается, женат. У него есть сын.
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