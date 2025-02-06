06 февраля 2025

Валентинки пермяков спасут детские жизни

Пермский фонд помощи детям «Дедморозим» запустил акцию ко Дню влюбленных
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «В самое сердце» пройдет в Перми второй раз
Акция «В самое сердце» пройдет в Перми второй раз Фото:

Валентинки, которые принято присылать близким в честь Дня влюбленных, в Перми могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Фонд «Дедморозим» запускает благотворительную акцию «В самое сердце».

«Команда „Дедморозим“ создала серию благотворительных открыток „В самое сердце“ ко Дню всех влюбленных. 8 февраля в кофейнях, кондитерских и гастропространствах появятся открытки, средства от которых будут направлены на оплату лекарств, специального питания, медицинских материалов для дыхания», — рассказали URA.RU в фонде. На сайте «Дедморозим» можно оформить онлайн-валентинку, которая придет адресату на электронную почту.

Одна валентинка стоит 100 рублей. Купить их можно в этих заведениях:

  • Кафе-кондитерские «Сантоноре» (Уинская, 9; Крупской, 40; Карпинского, 50; Мира, 80а; Пермская, 22; Комсомольский проспект, 90)
  • Кафе Lemon Tree (25 Октября, 47)
  • Гриль-бар Rob Roy (Окулова, 4а)
  • Кофейня Spanish Coffee (Ленина, 98)
  • Кофейня Magic Coffee (Луначарского, 73)
  • Клиника косметологии CosLab (Полевая, 5)

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Валентинки, которые принято присылать близким в честь Дня влюбленных, в Перми могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Фонд «Дедморозим» запускает благотворительную акцию «В самое сердце». «Команда „Дедморозим“ создала серию благотворительных открыток „В самое сердце“ ко Дню всех влюбленных. 8 февраля в кофейнях, кондитерских и гастропространствах появятся открытки, средства от которых будут направлены на оплату лекарств, специального питания, медицинских материалов для дыхания», — рассказали URA.RU в фонде. На сайте «Дедморозим» можно оформить онлайн-валентинку, которая придет адресату на электронную почту. Одна валентинка стоит 100 рублей. Купить их можно в этих заведениях:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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