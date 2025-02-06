Валентинки пермяков спасут детские жизни

Валентинки, которые принято присылать близким в честь Дня влюбленных, в Перми могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Фонд «Дедморозим» запускает благотворительную акцию «В самое сердце».
«Команда „Дедморозим“ создала серию благотворительных открыток „В самое сердце“ ко Дню всех влюбленных. 8 февраля в кофейнях, кондитерских и гастропространствах появятся открытки, средства от которых будут направлены на оплату лекарств, специального питания, медицинских материалов для дыхания», — рассказали URA.RU в фонде. На сайте «Дедморозим» можно оформить онлайн-валентинку, которая придет адресату на электронную почту.
Одна валентинка стоит 100 рублей. Купить их можно в этих заведениях:
- Кафе-кондитерские «Сантоноре» (Уинская, 9; Крупской, 40; Карпинского, 50; Мира, 80а; Пермская, 22; Комсомольский проспект, 90)
- Кафе Lemon Tree (25 Октября, 47)
- Гриль-бар Rob Roy (Окулова, 4а)
- Кофейня Spanish Coffee (Ленина, 98)
- Кофейня Magic Coffee (Луначарского, 73)
- Клиника косметологии CosLab (Полевая, 5)
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