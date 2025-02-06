В Копейске закрывается последний магазин «Светофор»

В Копейске (Челябинская область) будет закрыт последний супермаркет-дискаунтер «Светофор», расположенный на улице Мира. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.
«Очень жаль, что „Светофор“ у нас закрывается... Нормальный был магазин, много продуктов с нормальным качеством по цене ниже, чем в той же „Пятерке“, — информирует сообщество „Подслушано Копейск“.
В 2024 году в Копейске закрылись «Светофоры» на проспекте Победы и улице Лихачева. 31 января по итогам судебных решений, вынесенных по искам Роспотребнадзора, закрылись два магазина этой сети в Челябинске.
Связаться с магазином URA.RU не удалось. Указанный в контактах телефон оказался неактуальным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!