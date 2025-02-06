06 февраля 2025

В Копейске закрывается последний магазин «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Из трех магазинов сети два прекратили работу в Копейске в прошлом году. Фото архивное
Из трех магазинов сети два прекратили работу в Копейске в прошлом году. Фото архивное Фото:

В Копейске (Челябинская область) будет закрыт последний супермаркет-дискаунтер «Светофор», расположенный на улице Мира. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

«Очень жаль, что „Светофор“ у нас закрывается... Нормальный был магазин, много продуктов с нормальным качеством по цене ниже, чем в той же „Пятерке“, — информирует сообщество „Подслушано Копейск“.

В 2024 году в Копейске закрылись «Светофоры» на проспекте Победы и улице Лихачева. 31 января по итогам судебных решений, вынесенных по искам Роспотребнадзора, закрылись два магазина этой сети в Челябинске.

Связаться с магазином URA.RU не удалось. Указанный в контактах телефон оказался неактуальным.

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В Копейске (Челябинская область) будет закрыт последний супермаркет-дискаунтер «Светофор», расположенный на улице Мира. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях. «Очень жаль, что „Светофор“ у нас закрывается... Нормальный был магазин, много продуктов с нормальным качеством по цене ниже, чем в той же „Пятерке“, — информирует сообщество „Подслушано Копейск“. В 2024 году в Копейске закрылись «Светофоры» на проспекте Победы и улице Лихачева. 31 января по итогам судебных решений, вынесенных по искам Роспотребнадзора, закрылись два магазина этой сети в Челябинске. Связаться с магазином URA.RU не удалось. Указанный в контактах телефон оказался неактуальным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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