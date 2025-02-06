Приставы назвали причины закрытия точек «Светофора» в Челябинске

Челябинская ФССП: опечатанные точки «Светофора» угрожали здоровью населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Точки «Светофора» в Челябинске закрыли из-за грязи и отсутствия проверок
Точки «Светофора» в Челябинске закрыли из-за грязи и отсутствия проверок Фото:

Причиной закрытия точки сети «Светофор» на Комсомольском проспекте в Челябинске стало отсутствие лабораторных анализов, отсутствие уборки по графику и грязь на стенах и потолке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП, опечатанные филиалы представляли опасность для здоровья населения.

«В магазине на Комсомольском проспекте,10, не проводились лабораторные исследования продукции, а также отсутствует журнал уборок. Кроме того, на потолке и стенах видны загрязнения. Нарушения создают опасность для здоровья населения», — сообщили URA.RU в ФССП.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске опечатаны минимум три магазина сети. Еще два располагаются на улицах Танкистов и Сурикова. URA.RU также направило запрос в региональный Роспотребнадзор, с просьбой указать на нарушения в закрытых филиалах. Ответ будет опубликован после получения.

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Причиной закрытия точки сети «Светофор» на Комсомольском проспекте в Челябинске стало отсутствие лабораторных анализов, отсутствие уборки по графику и грязь на стенах и потолке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП, опечатанные филиалы представляли опасность для здоровья населения. «В магазине на Комсомольском проспекте,10, не проводились лабораторные исследования продукции, а также отсутствует журнал уборок. Кроме того, на потолке и стенах видны загрязнения. Нарушения создают опасность для здоровья населения», — сообщили URA.RU в ФССП. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске опечатаны минимум три магазина сети. Еще два располагаются на улицах Танкистов и Сурикова. URA.RU также направило запрос в региональный Роспотребнадзор, с просьбой указать на нарушения в закрытых филиалах. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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