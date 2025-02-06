Приставы назвали причины закрытия точек «Светофора» в Челябинске

Причиной закрытия точки сети «Светофор» на Комсомольском проспекте в Челябинске стало отсутствие лабораторных анализов, отсутствие уборки по графику и грязь на стенах и потолке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП, опечатанные филиалы представляли опасность для здоровья населения.
«В магазине на Комсомольском проспекте,10, не проводились лабораторные исследования продукции, а также отсутствует журнал уборок. Кроме того, на потолке и стенах видны загрязнения. Нарушения создают опасность для здоровья населения», — сообщили URA.RU в ФССП.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске опечатаны минимум три магазина сети. Еще два располагаются на улицах Танкистов и Сурикова. URA.RU также направило запрос в региональный Роспотребнадзор, с просьбой указать на нарушения в закрытых филиалах. Ответ будет опубликован после получения.
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