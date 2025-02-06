Инициативу челябинского губернатора Текслера закрепили в постановлении правительства РФ

Списание задолженности регионов по бюджетным кредитам закрепили в постановлении правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Инициатором снижения долговой нагрузки на регионы стали члены Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которой руководит губернатор Алексей Текслер.
«Инициативы комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“ в части списания задолженности регионов по бюджетным кредитам закреплены в постановлении правительства РФ. Выработка предложений о снижении долговой нагрузки регионов стала одним из самых значимых направлений работы комиссии, руководит которой губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщила пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как указано в документе, в ближайшие пять лет регионам спишут более одного триллиона рублей. «Полученные средства направят на создание новых производств, улучшение качества услуг ЖКХ и многое другое. Для этого комиссия активно работала над разработкой порядка списания весь 2024 год», — отметил Текслер.
Регионы освобождаются от погашения двух третей задолженности, которая образовалась до 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам. Губернаторам необходимо направить в Минфин РФ заявление до 1 марта 2025 года. В документе важно прописать планируемые мероприятия за счет высвобождаемых от списания средств.
Не менее 50% от этих средств регионы должны вложить в инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ. Остальную часть потратить на переселение людей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, поддержку компания, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами. Регионам с невысокой бюджетной обеспеченностью средства можно направить на реализацию новых нацпроектов и расходы на СВО.
Текслер ранее поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о списании задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Работу в регионах важно настраивать таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, прокомментировал свое решение Путин.
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