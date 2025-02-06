Новый спорткомплекс в Перми остался без внутренней отделки

Конкурс на определение подрядчика для внутренней отделки ледовой арены в Перми в микрорайоне Ива не состоялся. На запрос предложений не было подано ни одной заявки. Цена контракта составляла 148,5 млн рублей.
«Конкурентная закупка признана несостоявшейся. Не подано ни одной заявки на участие», — говорится на сайте госзакупок. Работы должны были быть завершены к 30 мая 2025 года.
Новый ледовый спорткомплекс в Перми на улице Уинской планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. В настоящее время происходит устройство внутренних перегородок из кирпича, монтируются ограждающие конструкции и все необходимые коммуникации.
Ранее URA.RU сообщало, что октябре 2024 года сменился генеральный подрядчик строительства ледовой арены, а сам спорткомплекс планировали ввести в эксплуатацию в июле 2025 года.
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