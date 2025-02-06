06 февраля 2025

Новый спорткомплекс в Перми остался без внутренней отделки

На предложения по отделке ледовой арены в Перми не поступило ни одной заявки
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледовой арены запланировано на 2025 год
Открытие ледовой арены запланировано на 2025 год Фото:

Конкурс на определение подрядчика для внутренней отделки ледовой арены в Перми в микрорайоне Ива не состоялся. На запрос предложений не было подано ни одной заявки. Цена контракта составляла 148,5 млн рублей.

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся. Не подано ни одной заявки на участие», — говорится на сайте госзакупок. Работы должны были быть завершены к 30 мая 2025 года.

Новый ледовый спорткомплекс в Перми на улице Уинской планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. В настоящее время происходит устройство внутренних перегородок из кирпича, монтируются ограждающие конструкции и все необходимые коммуникации.

Ранее URA.RU сообщало, что октябре 2024 года сменился генеральный подрядчик строительства ледовой арены, а сам спорткомплекс планировали ввести в эксплуатацию в июле 2025 года.

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Конкурс на определение подрядчика для внутренней отделки ледовой арены в Перми в микрорайоне Ива не состоялся. На запрос предложений не было подано ни одной заявки. Цена контракта составляла 148,5 млн рублей. «Конкурентная закупка признана несостоявшейся. Не подано ни одной заявки на участие», — говорится на сайте госзакупок. Работы должны были быть завершены к 30 мая 2025 года. Новый ледовый спорткомплекс в Перми на улице Уинской планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2025 года. В настоящее время происходит устройство внутренних перегородок из кирпича, монтируются ограждающие конструкции и все необходимые коммуникации. Ранее URA.RU сообщало, что октябре 2024 года сменился генеральный подрядчик строительства ледовой арены, а сам спорткомплекс планировали ввести в эксплуатацию в июле 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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