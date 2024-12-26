26 декабря 2024

В Перми перенесли сроки сдачи ледовой арены на Иве

Строительство ледовой арены в Перми завершат летом 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершать строительство ледовой арены на Иве будет Корпорация развития Пермского края
Завершать строительство ледовой арены на Иве будет Корпорация развития Пермского края Фото:

Ледовую арену в микрорайоне Ива в Перми введут в эксплуатацию в июле 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК).

«Работы на объекте ведутся ежедневно. Сейчас идут армирование и заливка монолитных плит основного ледового поля и административных помещений, завоз и приемка материалов кровли и ее монтаж. Заказаны трехслойные сэндвич-панели и витражи, сейчас их изготавливают. Работы идут по графику. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию — 1 июля 2025 года», — рассказали URA.RU в КРПК.

Договор генерального подряда с КРПК подписали в конце октября. Ранее строительством занималось ООО «Строй-Комплекс», но возведение арены отставало от графика. Работы планировалось завершить в конце 2024 года, а сейчас они выполнены лишь на 27%.

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Ледовую арену в микрорайоне Ива в Перми введут в эксплуатацию в июле 2025 года. Об этом URA.RU сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК). «Работы на объекте ведутся ежедневно. Сейчас идут армирование и заливка монолитных плит основного ледового поля и административных помещений, завоз и приемка материалов кровли и ее монтаж. Заказаны трехслойные сэндвич-панели и витражи, сейчас их изготавливают. Работы идут по графику. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию — 1 июля 2025 года», — рассказали URA.RU в КРПК. Договор генерального подряда с КРПК подписали в конце октября. Ранее строительством занималось ООО «Строй-Комплекс», но возведение арены отставало от графика. Работы планировалось завершить в конце 2024 года, а сейчас они выполнены лишь на 27%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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