СК: подросток в Татарстане передавал данные ВСУ за вознаграждение

Подросток из Казани обвиняется в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан. По данным следствия, подросток вступил в контакт с украинскими террористами и передавал им информацию за вознаграждение.
«Несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.
Подросток летом 2023 года начал сотрудничать с украинской террористической организацией, используя интернет для передачи данных о местных предприятиях. За это обвиняемый получал денежное вознаграждение. Сотрудники СУ СК России, УФСБ и МВД по Татарстану задержали несовершеннолетнего весной 2024 года. Преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких, уголовная ответственность за них наступает с 14 лет.
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