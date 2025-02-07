СК: подросток в Татарстане передавал данные ВСУ за вознаграждение

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В Татарстане задержали подростка, передававшего Украине данные о предприятиях в Казани
В Татарстане задержали подростка, передававшего Украине данные о предприятиях в Казани Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подросток из Казани обвиняется в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан. По данным следствия, подросток вступил в контакт с украинскими террористами и передавал им информацию за вознаграждение.

«Несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан.

Подросток летом 2023 года начал сотрудничать с украинской террористической организацией, используя интернет для передачи данных о местных предприятиях. За это обвиняемый получал денежное вознаграждение. Сотрудники СУ СК России, УФСБ и МВД по Татарстану задержали несовершеннолетнего весной 2024 года. Преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких, уголовная ответственность за них наступает с 14 лет.

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Подросток из Казани обвиняется в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Татарстан. По данным следствия, подросток вступил в контакт с украинскими террористами и передавал им информацию за вознаграждение. «Несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по Республике Татарстан. Подросток летом 2023 года начал сотрудничать с украинской террористической организацией, используя интернет для передачи данных о местных предприятиях. За это обвиняемый получал денежное вознаграждение. Сотрудники СУ СК России, УФСБ и МВД по Татарстану задержали несовершеннолетнего весной 2024 года. Преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких, уголовная ответственность за них наступает с 14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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