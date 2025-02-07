На побережье Черного моря зафиксированы новые случаи выбросов нефтепродуктов на 15 участках проведения работ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов», — написали в telegram-канале МЧС России. Отмечается, что к мониторингу привлечены авиация, морские суда и катеры, а водолазы обследуют морское дно и обломки танкеров.
С начала очистительных работ было очищено более 355 километров береговой линии. Специализированные организации активно работают над утилизацией загрязненного песка и грунта, из которых уже удалось собрать около 180 тысяч тонн. Вибрационная установка «Грохот» позволила просеять 21 тысячу тонн загрязненных материалов.
Крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло в Керченском проливе 15 декабря 2024 года из-за шторма. Первый перевозил 4,2 тысячи тонн мазута, второй — пять тысяч. После этого в ряде прибрежных районов ввели режим ЧС, на местах организованы оперштабы. Сотрудники МЧС России стали расчищать береговые линии, на которые выбрасывается мазут, загрязняя животных и грунт.
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