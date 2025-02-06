06 февраля 2025

На одну зарплату челябинец может сходить на 15 свиданий в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чек за романтический ужин и букет роз в Челябинске составит почти пять тысяч рублей
Чек за романтический ужин и букет роз в Челябинске составит почти пять тысяч рублей Фото:

На среднюю зарплату жителя Челябинска можно устроить порядка 15 свиданий в месяц. Согласно аналитике сервиса «2ГИС», за ужин в ресторане и букет в среднем придется выложить почти пять тысяч рублей.

«Челябинск находится на 22 строчке рейтинга стоимости свидания в городах-миллиониках. В среднем, траты на одно свидание, включая букет, составят 4 910 рублей. Согласно расчету, средней зарплаты челябинца хватит на 15 таких встреч», — сообщается в исследовании «2ГИС».

При расчете трат на романтический вечер аналитики использовали средние цены на букет из семи роз (2208 рублей) и цены в местных ресторанах (2702 рубля). По количеству свиданий, которые возможно провести на одну зарплату, Челябинск занял пятое место. Вместе с ним указаны также Пермь, Иркутск и Екатеринбург. Согласно данным Челябинскстата за первые десять месяцев 2024 года, средняя зарплата жителя областного центра составляет почти 70 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На среднюю зарплату жителя Челябинска можно устроить порядка 15 свиданий в месяц. Согласно аналитике сервиса «2ГИС», за ужин в ресторане и букет в среднем придется выложить почти пять тысяч рублей. «Челябинск находится на 22 строчке рейтинга стоимости свидания в городах-миллиониках. В среднем, траты на одно свидание, включая букет, составят 4 910 рублей. Согласно расчету, средней зарплаты челябинца хватит на 15 таких встреч», — сообщается в исследовании «2ГИС». При расчете трат на романтический вечер аналитики использовали средние цены на букет из семи роз (2208 рублей) и цены в местных ресторанах (2702 рубля). По количеству свиданий, которые возможно провести на одну зарплату, Челябинск занял пятое место. Вместе с ним указаны также Пермь, Иркутск и Екатеринбург. Согласно данным Челябинскстата за первые десять месяцев 2024 года, средняя зарплата жителя областного центра составляет почти 70 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...