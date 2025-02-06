На одну зарплату челябинец может сходить на 15 свиданий в месяц

На среднюю зарплату жителя Челябинска можно устроить порядка 15 свиданий в месяц. Согласно аналитике сервиса «2ГИС», за ужин в ресторане и букет в среднем придется выложить почти пять тысяч рублей.
«Челябинск находится на 22 строчке рейтинга стоимости свидания в городах-миллиониках. В среднем, траты на одно свидание, включая букет, составят 4 910 рублей. Согласно расчету, средней зарплаты челябинца хватит на 15 таких встреч», — сообщается в исследовании «2ГИС».
При расчете трат на романтический вечер аналитики использовали средние цены на букет из семи роз (2208 рублей) и цены в местных ресторанах (2702 рубля). По количеству свиданий, которые возможно провести на одну зарплату, Челябинск занял пятое место. Вместе с ним указаны также Пермь, Иркутск и Екатеринбург. Согласно данным Челябинскстата за первые десять месяцев 2024 года, средняя зарплата жителя областного центра составляет почти 70 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!