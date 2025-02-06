В Копейске будут делать БПЛА из использованных крышек и батареек

В Копейске (Челябинская область) будут делать беспилотники из использованных пластиковых крышек и батареек. Жителей призывают сдавать имеющееся сырье на переработку.
«В Копейске стартует экологическая акция, направленная на переработку пластиковых крышек и батареек. Жители города смогут сдать эти материалы на переработку, где они будут использованы для изготовления деталей для беспилотных летательных аппаратов», — сообщили URA.RU в горсобрании.
Сдать материалы можно будет на городской станции юных техников. Прием крышек и батареек будет вестись с 10 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!