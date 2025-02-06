06 февраля 2025

В Копейске будут делать БПЛА из использованных крышек и батареек

© Служба новостей «URA.RU»
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Из батареек будут делать дроны
Из батареек будут делать дроны Фото:

В Копейске (Челябинская область) будут делать беспилотники из использованных пластиковых крышек и батареек. Жителей призывают сдавать имеющееся сырье на переработку.

«В Копейске стартует экологическая акция, направленная на переработку пластиковых крышек и батареек. Жители города смогут сдать эти материалы на переработку, где они будут использованы для изготовления деталей для беспилотных летательных аппаратов», — сообщили URA.RU в горсобрании.

Сдать материалы можно будет на городской станции юных техников. Прием крышек и батареек будет вестись с 10 февраля.

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В Копейске (Челябинская область) будут делать беспилотники из использованных пластиковых крышек и батареек. Жителей призывают сдавать имеющееся сырье на переработку. «В Копейске стартует экологическая акция, направленная на переработку пластиковых крышек и батареек. Жители города смогут сдать эти материалы на переработку, где они будут использованы для изготовления деталей для беспилотных летательных аппаратов», — сообщили URA.RU в горсобрании. Сдать материалы можно будет на городской станции юных техников. Прием крышек и батареек будет вестись с 10 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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