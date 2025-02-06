06 февраля 2025

Челябинцам предложили бесплатно выучиться на врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Челябинском промышленно-гуманитарном техникуме. Челябинск, школьники, студенты
Высшее образование будет бесплатным по целевому направлению Фото:

У выпускников школ Челябинской области есть возможность бесплатно получить высшее медицинское образование по целевому набору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), в этом году количество целевых мест будет озвучено до 10 апреля.

«Подведомственные Министерству здравоохранения РФ организации получают информацию о количестве целевьх мест до 10 апреля года набора. В приемную кампанию 2024 года в университет было зачислено 496 студентов по целевой квоте на программы специалитета и ординатуры. В том же году 343 выпускника, поступивших по целевому договору, завершили обучение», — рассказали URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения.

В медвузе отметили, что в единственном медвузе области целевые места традиционно заказывает Минздрав региона, а также Департамент здравоохранения Курганской области, медучреждения Федерального медико-биологического агентства, региональное Управление Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Ежегодно Университет выпускает более 1000 человек по программам высшего и среднего образования и более 5500 человек — по программам дополнительного профессионального образования. При этом возможен прием как по целевому направлению, так и за счет средств физических и (или) юридических лиц.

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У выпускников школ Челябинской области есть возможность бесплатно получить высшее медицинское образование по целевому набору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), в этом году количество целевых мест будет озвучено до 10 апреля. «Подведомственные Министерству здравоохранения РФ организации получают информацию о количестве целевьх мест до 10 апреля года набора. В приемную кампанию 2024 года в университет было зачислено 496 студентов по целевой квоте на программы специалитета и ординатуры. В том же году 343 выпускника, поступивших по целевому договору, завершили обучение», — рассказали URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. В медвузе отметили, что в единственном медвузе области целевые места традиционно заказывает Минздрав региона, а также Департамент здравоохранения Курганской области, медучреждения Федерального медико-биологического агентства, региональное Управление Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Ежегодно Университет выпускает более 1000 человек по программам высшего и среднего образования и более 5500 человек — по программам дополнительного профессионального образования. При этом возможен прием как по целевому направлению, так и за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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