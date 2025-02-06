Челябинцам предложили бесплатно выучиться на врача

07 февраля 2025 в 12:45 Размер текста - 17 +

Высшее образование будет бесплатным по целевому направлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У выпускников школ Челябинской области есть возможность бесплатно получить высшее медицинское образование по целевому набору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), в этом году количество целевых мест будет озвучено до 10 апреля. «Подведомственные Министерству здравоохранения РФ организации получают информацию о количестве целевьх мест до 10 апреля года набора. В приемную кампанию 2024 года в университет было зачислено 496 студентов по целевой квоте на программы специалитета и ординатуры. В том же году 343 выпускника, поступивших по целевому договору, завершили обучение», — рассказали URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. В медвузе отметили, что в единственном медвузе области целевые места традиционно заказывает Минздрав региона, а также Департамент здравоохранения Курганской области, медучреждения Федерального медико-биологического агентства, региональное Управление Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Ежегодно Университет выпускает более 1000 человек по программам высшего и среднего образования и более 5500 человек — по программам дополнительного профессионального образования. При этом возможен прием как по целевому направлению, так и за счет средств физических и (или) юридических лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У выпускников школ Челябинской области есть возможность бесплатно получить высшее медицинское образование по целевому набору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), в этом году количество целевых мест будет озвучено до 10 апреля. «Подведомственные Министерству здравоохранения РФ организации получают информацию о количестве целевьх мест до 10 апреля года набора. В приемную кампанию 2024 года в университет было зачислено 496 студентов по целевой квоте на программы специалитета и ординатуры. В том же году 343 выпускника, поступивших по целевому договору, завершили обучение», — рассказали URA.RU в пресс-службе образовательного учреждения. В медвузе отметили, что в единственном медвузе области целевые места традиционно заказывает Минздрав региона, а также Департамент здравоохранения Курганской области, медучреждения Федерального медико-биологического агентства, региональное Управление Роспотребнадзора, а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Ежегодно Университет выпускает более 1000 человек по программам высшего и среднего образования и более 5500 человек — по программам дополнительного профессионального образования. При этом возможен прием как по целевому направлению, так и за счет средств физических и (или) юридических лиц.