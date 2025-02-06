«Все бурлит, мы в панике»: в Первоуральске под окнами дома хлынула река из фекалий. Фото, видео

В Первоуральске месяц не могут решить коммунальную аварию возле жилого дома

07 февраля 2025 в 16:03 Размер текста - 17 +

Читательница боится, что первый этаж дома может затопить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) возле многоквартирного дома образовалась канализационная река с неприятным запахом. Жители опасаются, что вода может затопить первый этаж. Об этом.URA.RU рассказала одна из жительниц двухэтажного дома по улице Мамина-Сибиряка, 9. «Мы боимся. Видим, что вода каждый день увеличивается. <…> Там, видать, надо откачивать. К этому люку, получается, не только наш дом подключен, но и еще два. Вонь сильная, тем более сейчас тепло», — поделились Валерия. По ее словам, 11 января вода из канализационных колодцев начала выходить наружу, 15-го была подана заявка в ППМУП «Водоканал», однако ее закрыли спустя пять дней. «Они приехали к другому дому, посмотрели на другой люк. Сказали, все чисто, и уехали», — удивилась девушка. Канализационная вода уже подбирается к дому Фото: предоставлено читателем URA.RU 22 января УК «ПРП» снова обратилась в «Водоканал». Собеседница уверяет, что она вместе с соседями ежедневно просит решить их проблему. «Мне говорят: „Ждите, ждите — приедут“. Вчера звонили прям всем домом. Потому что ну уже страшно. Мы ведь живем на первом этаже, и, видимо, ждем, когда у нас все через унитазы попрет», — посетовала она, добавив, что стоки уже подбираются к дому и дороге. Последний раз Валерия обращалась в «Водоканал» 6 февраля. Там ей пообещали, что рабочие должны приехать в тот же день, однако этого так и не случилось. «А у нас все бурлит, лужа течет — все „прекрасно“. Вечером мы снова позвонили и напомнили о проблеме. На что диспетчер сказал: „Вы достали названивать с вашим домом. К вам приедут как приедут — некоторые по два месяца ждут — подождете“», — возмутилась свердловчанка. Валерия рассказала, что раньше в их доме было семейное общежитие, поэтому на первом этаже есть общий душ. «Люди помыться не смогут, если там польет все через верх. Ну и, естественно, мы, первый этаж, все в панике. До второго не дойдет — все будет у нас в квартирах», — сказала она и пригрозила, что жители намерены обратиться в суд с иском к «Водоканалу». В диспетчерской предприятия URA.RU сообщили, что заявка по этому адресу была открыта 22 января. «Планируются работы, не знаю когда. <…> Я ведь диспетчер — не планирую работы», — сказала сотрудница «Водоканала». На почту предприятия был направлен письменный запрос. Ответ будет опубликован, когда поступит. Грязные лужи растут с каждым днем Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) возле многоквартирного дома образовалась канализационная река с неприятным запахом. Жители опасаются, что вода может затопить первый этаж. Об этом.URA.RU рассказала одна из жительниц двухэтажного дома по улице Мамина-Сибиряка, 9. «Мы боимся. Видим, что вода каждый день увеличивается. <…> Там, видать, надо откачивать. К этому люку, получается, не только наш дом подключен, но и еще два. Вонь сильная, тем более сейчас тепло», — поделились Валерия. По ее словам, 11 января вода из канализационных колодцев начала выходить наружу, 15-го была подана заявка в ППМУП «Водоканал», однако ее закрыли спустя пять дней. «Они приехали к другому дому, посмотрели на другой люк. Сказали, все чисто, и уехали», — удивилась девушка. 22 января УК «ПРП» снова обратилась в «Водоканал». Собеседница уверяет, что она вместе с соседями ежедневно просит решить их проблему. «Мне говорят: „Ждите, ждите — приедут“. Вчера звонили прям всем домом. Потому что ну уже страшно. Мы ведь живем на первом этаже, и, видимо, ждем, когда у нас все через унитазы попрет», — посетовала она, добавив, что стоки уже подбираются к дому и дороге. Последний раз Валерия обращалась в «Водоканал» 6 февраля. Там ей пообещали, что рабочие должны приехать в тот же день, однако этого так и не случилось. «А у нас все бурлит, лужа течет — все „прекрасно“. Вечером мы снова позвонили и напомнили о проблеме. На что диспетчер сказал: „Вы достали названивать с вашим домом. К вам приедут как приедут — некоторые по два месяца ждут — подождете“», — возмутилась свердловчанка. Валерия рассказала, что раньше в их доме было семейное общежитие, поэтому на первом этаже есть общий душ. «Люди помыться не смогут, если там польет все через верх. Ну и, естественно, мы, первый этаж, все в панике. До второго не дойдет — все будет у нас в квартирах», — сказала она и пригрозила, что жители намерены обратиться в суд с иском к «Водоканалу». В диспетчерской предприятия URA.RU сообщили, что заявка по этому адресу была открыта 22 января. «Планируются работы, не знаю когда. <…> Я ведь диспетчер — не планирую работы», — сказала сотрудница «Водоканала». На почту предприятия был направлен письменный запрос. Ответ будет опубликован, когда поступит.