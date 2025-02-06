Челябинцы больше месяца не могут записать детей к бесплатному стоматологу

07 февраля 2025 в 13:09 Размер текста - 17 +

Талонов нет уже больше месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Челябинска пожаловались на отсутствие записи к детскому стоматологу поликлиники №1 на улице Культуры, 57. По их словам, талонов нет уже больше месяца. «До нового года давали по 4-5 талонов на лечение в неделю, люди стояли в очереди с пяти утра на улице. С 25 декабря и до сегодняшнего дня вообще нет записи на лечение, сейчас в регистратуре ответили, что записи не будет, пока не найдут врачей», — пишет Екатерина К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Родители рассказали, что и до нового года не могли записаться через интернет, талоны выдавали только в регистратуре. Сейчас они спрашивают, где лечить зубы детям. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава, ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска пожаловались на отсутствие записи к детскому стоматологу поликлиники №1 на улице Культуры, 57. По их словам, талонов нет уже больше месяца. «До нового года давали по 4-5 талонов на лечение в неделю, люди стояли в очереди с пяти утра на улице. С 25 декабря и до сегодняшнего дня вообще нет записи на лечение, сейчас в регистратуре ответили, что записи не будет, пока не найдут врачей», — пишет Екатерина К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Родители рассказали, что и до нового года не могли записаться через интернет, талоны выдавали только в регистратуре. Сейчас они спрашивают, где лечить зубы детям. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава, ответ будет опубликован после получения.