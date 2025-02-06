Челябинцы больше месяца не могут записать детей к бесплатному стоматологу

Жители Челябинска пожаловались на отсутствие записи к детскому стоматологу поликлиники №1 на улице Культуры, 57. По их словам, талонов нет уже больше месяца.
«До нового года давали по 4-5 талонов на лечение в неделю, люди стояли в очереди с пяти утра на улице. С 25 декабря и до сегодняшнего дня вообще нет записи на лечение, сейчас в регистратуре ответили, что записи не будет, пока не найдут врачей», — пишет Екатерина К. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Родители рассказали, что и до нового года не могли записаться через интернет, талоны выдавали только в регистратуре. Сейчас они спрашивают, где лечить зубы детям. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу регионального минздрава, ответ будет опубликован после получения.
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