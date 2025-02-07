Организатору «Игр Будущего» в Казани предъявили иски на полмиллиарда рублей

Подрядчики пытаются взыскать почти полмиллиарда рублей с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», ответственной за организацию международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Это следует из данных сервиса проверки и анализа контрагентов с информацией о российских юрлицах и предпринимателях Rusprofile.
«В настоящее время на рассмотрении находятся 10 исков против дирекции на общую сумму 481 млн рублей, все они были поданы в 2024 году», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Rusprofile. По их данным, организация уже проиграла 105,8 миллионов рублей по результатам нескольких дел.
Последнее из этих дел было выиграно компанией «Ростелеком». В ходе судебного разбирательства было установлено, что «Дирекция спортивных и социальных проектов» не выполнила обязательства по оплате услуг телекоммуникационной связи и информационно-техническому дооснащению систем видеонаблюдения. «Ростелеком» выиграл 1,7 миллиона рублей.
С 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани успешно состоялись «Игры будущего». В рамках мероприятия участвовали 294 команды из 107 стран мира — они соревновались в 21 различной дисциплине. Особенностью данного турнира является концепция фиджитал-спорта, которая объединяет элементы традиционного и цифрового спорта. Соревнования проводились сначала в цифровом формате, после чего участники переходили к классическим противостояниям. Общий охват аудитории турнира достиг 25 миллиардов просмотров.
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