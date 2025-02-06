06 февраля 2025

В челябинском селе мужчина похитил и изнасиловал собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака с повреждениями и вырванной шерстью находится в ветклинике
Собака с повреждениями и вырванной шерстью находится в ветклинике Фото:

В поселке Каолиновый (Кыштым, Челябинская область) местные написали заявление на мужчину, подозревая его в изнасиловании и избиении собак. Факт заявления в полиции URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отделе „Кыштымский“ зарегистрировано заявление в совершении возможных противоправных деяний. Сейчас участковый и оперативники занимаются установлением причастных и сбором материалов. Проводятся мероприятия по выявлению объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в областном главке.

Как сообщают в социальных сетях, у жительницы поселка пропали сразу три собаки. Домой вернулось лишь два питомца. Ветеринары зафиксировали у одной из собак повреждения заднего прохода и раны с вырванной шерстью.

По версии жителей поселка, местный под алкоголем затащил животное в лес. Перед изнасилованием он избил животное. Однако своей вины мужчина не признает.

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В поселке Каолиновый (Кыштым, Челябинская область) местные написали заявление на мужчину, подозревая его в изнасиловании и избиении собак. Факт заявления в полиции URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В отделе „Кыштымский“ зарегистрировано заявление в совершении возможных противоправных деяний. Сейчас участковый и оперативники занимаются установлением причастных и сбором материалов. Проводятся мероприятия по выявлению объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в областном главке. Как сообщают в социальных сетях, у жительницы поселка пропали сразу три собаки. Домой вернулось лишь два питомца. Ветеринары зафиксировали у одной из собак повреждения заднего прохода и раны с вырванной шерстью. По версии жителей поселка, местный под алкоголем затащил животное в лес. Перед изнасилованием он избил животное. Однако своей вины мужчина не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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