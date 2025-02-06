Челябинск ожидают плюсовые температуры в конце недели

В субботу и воскресенье Челябинскую область ожидает оттепель, температуры поднимутся до плюсовых значений. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре.
«В воскресенье в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7,-12°, на юге до -17°, днем -4,+1°. В Челябинске температура воздуха ночью -10,-12°, днем -1,+1°», — сообщили в гидрометцентре.
В субботу отдельных районах области ожидаются туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер 1-6 метров, местами порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13,-18°, в горах и низинах до -23°, на юге до -9°, днем -2,-7°, в низинах до -11°. В Челябинске температура воздуха ночью -13,-15°, днем -3,-5°.
В понедельник днем, как и в воскресенье, воздух в регионе прогреется до +1°. В гидрометцентре добавили, что причиной такой погоды будет влияние обширной области высокого давления.
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