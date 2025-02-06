06 февраля 2025

В районах ХМАО ограничат движение по автозимникам

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В Кондинском и Березовском районах ограничат движение по зимникам
В Кондинском и Березовском районах ограничат движение по зимникам Фото:

В Кондинском и Березовском районах ограничат движение по автозимникам из-за теплой погоды. Об этом сообщает telegram-канал Северавтодор.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха и высокой интенсивностью движения большегрузного транспорта с 8:00 8 февраля. на зимних автомобильных дорогах вводится ограничение грузоподъемности — 10 тонн», — сообщает telegram-канал. В Березовском районе ограничения вводятся до пяти тонн.

Кондинский район, ограничения до 10 тонн:

  • Междуреченский- Кондинское;
  • Кондинское — Болчары;
  • Кондинское — д. Никулкина;
  • Мортка — Нижняя Тавда;
  • Междуреченский — Карым — Шугур.

Березовский район, ограничения до пяти тонн:

  • Агириш — Хулимсунт.

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В Кондинском и Березовском районах ограничат движение по автозимникам из-за теплой погоды. Об этом сообщает telegram-канал Северавтодор. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха и высокой интенсивностью движения большегрузного транспорта с 8:00 8 февраля. на зимних автомобильных дорогах вводится ограничение грузоподъемности — 10 тонн», — сообщает telegram-канал. В Березовском районе ограничения вводятся до пяти тонн. Кондинский район, ограничения до 10 тонн: Березовский район, ограничения до пяти тонн:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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