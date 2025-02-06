В районах ХМАО ограничат движение по автозимникам

В Кондинском и Березовском районах ограничат движение по зимникам
В Кондинском и Березовском районах ограничат движение по автозимникам из-за теплой погоды. Об этом сообщает telegram-канал Северавтодор.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха и высокой интенсивностью движения большегрузного транспорта с 8:00 8 февраля. на зимних автомобильных дорогах вводится ограничение грузоподъемности — 10 тонн», — сообщает telegram-канал. В Березовском районе ограничения вводятся до пяти тонн.
Кондинский район, ограничения до 10 тонн:
- Междуреченский- Кондинское;
- Кондинское — Болчары;
- Кондинское — д. Никулкина;
- Мортка — Нижняя Тавда;
- Междуреченский — Карым — Шугур.
Березовский район, ограничения до пяти тонн:
- Агириш — Хулимсунт.
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