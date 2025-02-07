В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина признался в смертельном избиении своего знакомого. По словам подозреваемого, в ходе конфликта он несколько раз ударил потерпевшего сковородой по голове и туловищу. Об этом сообщили в ГСУ СК России и по Санкт-Петербургу.
«Поступило сообщение о том, что мужчина пришёл в отдел полиции МВД России по городу Саратову с явкой с повинной. Последний рассказал, что 27 ноября 2024 года, находясь в подвале до на улице Полтавской, в ходе возникшего конфликта со своим знакомым нанёс ему множественные удары сковородой в область головы и туловища», — рассказало ГСУ СК России и по Санкт-Петербургу в официальном telegram-канале.
Прибыв на указанное место, следственная группа обнаружила скелетированные останки человека, что указывает на то, что тело пролежало в подвале длительное время. Рядом с останками была найдена деформированная сковорода, предположительно использованная в качестве орудия убийства. Случай расследуется как преступление, предусматривающее ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В настоящее время проводятся активные следственные действия для полного и всестороннего расследования обстоятельств дела. Назначены необходимые судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить причину смерти и степень телесных повреждений потерпевшего.
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