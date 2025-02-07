В Кремле отреагировали на предложение посланника Трампа о перемирии с Украиной

Россия пока не готова комментировать информацию о предложении спецпосланника президента США Кита Келлога о перемирии между РФ и Украиной до начала переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал набраться терпения в этом вопросе.
«Нам нечего пока добавить по этой теме. Много заявлений и сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняют, признаются уткой. Нет возможности и желания реагировать на каждое сообщение. Ничего субстанциального на этот счет нет. Нужно набраться терпения», — сказал Песков во время конференц-колла.
Ранее спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщил, что президент Штатов Дональд Трамп стремится прекратить «кровопролитие» на Украине перед началом каких-либо переговоров, пишет RT. Кроме того, Келлог указал на готовность президента усилить действующие санкции в отношении России, чтобы способствовать завершению конфликта. Келлог также выразил мнение, что потенциальное соглашение по Украине не будет удовлетворять интересы всех сторон.
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