В Кремле отреагировали на предложение посланника Трампа о перемирии с Украиной

Песков призвал набраться терпения в вопросе переговоров по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков призвал набраться терпения в вопросе переговоров по украинскому конфликту
Песков призвал набраться терпения в вопросе переговоров по украинскому конфликту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия пока не готова комментировать информацию о предложении спецпосланника президента США Кита Келлога о перемирии между РФ и Украиной до начала переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал набраться терпения в этом вопросе.

«Нам нечего пока добавить по этой теме. Много заявлений и сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняют, признаются уткой. Нет возможности и желания реагировать на каждое сообщение. Ничего субстанциального на этот счет нет. Нужно набраться терпения», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщил, что президент Штатов Дональд Трамп стремится прекратить «кровопролитие» на Украине перед началом каких-либо переговоров, пишет RT. Кроме того, Келлог указал на готовность президента усилить действующие санкции в отношении России, чтобы способствовать завершению конфликта. Келлог также выразил мнение, что потенциальное соглашение по Украине не будет удовлетворять интересы всех сторон.

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Россия пока не готова комментировать информацию о предложении спецпосланника президента США Кита Келлога о перемирии между РФ и Украиной до начала переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал набраться терпения в этом вопросе. «Нам нечего пока добавить по этой теме. Много заявлений и сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняют, признаются уткой. Нет возможности и желания реагировать на каждое сообщение. Ничего субстанциального на этот счет нет. Нужно набраться терпения», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее спецпосланник американского лидера Кит Келлог сообщил, что президент Штатов Дональд Трамп стремится прекратить «кровопролитие» на Украине перед началом каких-либо переговоров, пишет RT. Кроме того, Келлог указал на готовность президента усилить действующие санкции в отношении России, чтобы способствовать завершению конфликта. Келлог также выразил мнение, что потенциальное соглашение по Украине не будет удовлетворять интересы всех сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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