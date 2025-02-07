Песков: у США свои отношения с МУС, это не наше дело

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), и ее не касаются его отношения с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не признаем МУС. Что касается американцев — у них свои отношения с МУС, это не наше дело», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Россия не является участником статута и не имеет отношения к американским санкциям против международного суда.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается обвинить МУС в неправомерном преследовании Штатов и Израиля. Это повлечет американские финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, пишет RT.
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