Песков: у США свои отношения с МУС, это не наше дело

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Песков заявил, что Россию не касаются отношения США и МУС
Песков заявил, что Россию не касаются отношения США и МУС Фото:

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), и ее не касаются его отношения с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы не признаем МУС. Что касается американцев — у них свои отношения с МУС, это не наше дело», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Россия не является участником статута и не имеет отношения к американским санкциям против международного суда. 

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается обвинить МУС в неправомерном преследовании Штатов и Израиля. Это повлечет американские финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, пишет RT.

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Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), и ее не касаются его отношения с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы не признаем МУС. Что касается американцев — у них свои отношения с МУС, это не наше дело», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Россия не является участником статута и не имеет отношения к американским санкциям против международного суда.  Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается обвинить МУС в неправомерном преследовании Штатов и Израиля. Это повлечет американские финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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