Песков — URA.RU: закрытие Русского дома в Баку — недоразумение

В Кремле назвали решение о закрытии Русского дома в Баку недоразумением. Отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что эту ситуацию удастся урегулировать.
«Мы сожалеем об этой ситуации. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов. Мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами. Если будут контакты на высшем уровне, мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят в диалоге. В любом случае, будем решать эти проблемы через диалог, руководствуясь нашими добрыми традиционными отношениями», — заявил Песков.
Власти Азербайджана заявили о закрытии «Русского дома» в Баку. Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков рассказал СМИ, что не имели возможности юридически зарегистрировать Российский культурный центр, так как соответствующие обращения не получили ответа со стороны азербайджанских властей. Отметим, что незадолго до решения о закрытии «Русского дома» Баку заявил Вашингтону о прекращении деятельности в стране Агентства по международному развитию (USAID).
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