Песков: урегулирование на Украине должно наступить в результате переговоров

Урегулирования конфликта на Украине должно произойти в результате переговоров между сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом мы неоднократно мы говорили на разных уровнях. Прежде всего, на уровне государства, Россия открыта к переговорам. В любом случае, урегулирование должно наступить в результате переговоров», — сказал Песков во время конференц-колла. По его словам, сейчас нет ничего конкретного.
Ранее специальный посланник Кит Келлог подчеркнул, что и Украина, и РФ должны будут пойти на уступки, чтобы остановить конфликт. По словам спецпосланника, конфликт не будет разрешен без проведения переговоров.
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