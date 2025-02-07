Песков: урегулирование на Украине должно наступить в результате переговоров

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Песков заявил, что урегулирование на Украине должно наступить в результате переговоров
Песков заявил, что урегулирование на Украине должно наступить в результате переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Урегулирования конфликта на Украине должно произойти в результате переговоров между сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом мы неоднократно мы говорили на разных уровнях. Прежде всего, на уровне государства, Россия открыта к переговорам. В любом случае, урегулирование должно наступить в результате переговоров», — сказал Песков во время конференц-колла. По его словам, сейчас нет ничего конкретного.

Ранее специальный посланник Кит Келлог подчеркнул, что и Украина, и РФ должны будут пойти на уступки, чтобы остановить конфликт. По словам спецпосланника, конфликт не будет разрешен без проведения переговоров.

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Урегулирования конфликта на Украине должно произойти в результате переговоров между сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У России сохраняется готовность к переговорам. Об этом мы неоднократно мы говорили на разных уровнях. Прежде всего, на уровне государства, Россия открыта к переговорам. В любом случае, урегулирование должно наступить в результате переговоров», — сказал Песков во время конференц-колла. По его словам, сейчас нет ничего конкретного. Ранее специальный посланник Кит Келлог подчеркнул, что и Украина, и РФ должны будут пойти на уступки, чтобы остановить конфликт. По словам спецпосланника, конфликт не будет разрешен без проведения переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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