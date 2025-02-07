Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России для прекращения конфликта на Украине, сообщил его специальный посланник Кит Келлог. Он подчеркнул, что и Киев, и Москва должны будут пойти на уступки, чтобы остановить конфликт.
«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал Келлог. Его слова передает New York Post. Спецпосланник добавил, что конфликт между Россией и Украиной не будет разрешен без проведения переговоров между сторонами.
По утверждениям Келлога, эффективность санкций против России оценивается всего в три балла из 10 в том, что касается степени экономического давления. Американские санкции, особенно направленные на высокодоходный энергетический сектор России, в теории вдвое эффективнее, однако существуют дополнительные возможности для их ужесточения, считает спецпосланник.
Также Келлог раскритиковал подход предыдущей администрации США. Он подчеркнул неэффективность стратегии экс-президента Штатов Джо Байдена, ограничивающейся обещаниями помощи Украине без усиления давления на другие аспекты национальной политики. «Это не стратегия, это наклейка на бампер», — сказал Келлог.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по прекращению огня. Для этого Украина должна вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, для остановки огня Киев должен отказаться от планов по вступлению в НАТО и принять статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства. Также перед началом переговорного процесса между Россией и Украиной необходимо урегулировать правовые вопросы, касающиеся легитимности украинского лидера Владимира Зеленского и его указа о запрете на проведение переговоров с РФ.
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