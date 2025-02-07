В Челябинске на полгода перенесли гала-концерт «Виртуозы России»

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Услышать произведения Антонио Вивальди получится только в сентябре
Услышать произведения Антонио Вивальди получится только в сентябре Фото:

В Челябинске почти на семь месяцев перенесли гала-концерт «Виртуозы России. Времена года. Вивальди». Кроме того, изменилось и место проведения мероприятия, которое должно было состоятся 10 февраля, сообщают на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Мероприятие „Виртуозы России“, заявленное на 10 февраля в ДК Железнодорожников, переносится на 6 сентября на новую площадку — Филармония. Билеты сохраняются на новую дату и площадку и будут предоставлены взамен на идентичные места в филармонии», — сообщили на сайте.

Программа «ВРЕМЕНАГОДАВИВАЛЬДИ» представит известные произведения Антонио Вивальди в необычном звучании для скрипки и органа, создавая особую атмосферу при свечах. Музыкальное сопровождение дополнится визуальным рядом из живописи. Слушатели узнают о скрытых смыслах произведений благодаря музыковеду Елене Карловой. Также в программе ожидается исполнении произведений Иоганна Баха и Леопольда Шарлье.

Агентство URA.RU направило письменный запрос организатору концерта для уточнения причин переноса мероприятия. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске почти на семь месяцев перенесли гала-концерт «Виртуозы России. Времена года. Вивальди». Кроме того, изменилось и место проведения мероприятия, которое должно было состоятся 10 февраля, сообщают на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Мероприятие „Виртуозы России“, заявленное на 10 февраля в ДК Железнодорожников, переносится на 6 сентября на новую площадку — Филармония. Билеты сохраняются на новую дату и площадку и будут предоставлены взамен на идентичные места в филармонии», — сообщили на сайте. Программа «ВРЕМЕНАГОДАВИВАЛЬДИ» представит известные произведения Антонио Вивальди в необычном звучании для скрипки и органа, создавая особую атмосферу при свечах. Музыкальное сопровождение дополнится визуальным рядом из живописи. Слушатели узнают о скрытых смыслах произведений благодаря музыковеду Елене Карловой. Также в программе ожидается исполнении произведений Иоганна Баха и Леопольда Шарлье. Агентство URA.RU направило письменный запрос организатору концерта для уточнения причин переноса мероприятия. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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