В Челябинске на полгода перенесли гала-концерт «Виртуозы России»

В Челябинске почти на семь месяцев перенесли гала-концерт «Виртуозы России. Времена года. Вивальди». Кроме того, изменилось и место проведения мероприятия, которое должно было состоятся 10 февраля, сообщают на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Мероприятие „Виртуозы России“, заявленное на 10 февраля в ДК Железнодорожников, переносится на 6 сентября на новую площадку — Филармония. Билеты сохраняются на новую дату и площадку и будут предоставлены взамен на идентичные места в филармонии», — сообщили на сайте.
Программа «ВРЕМЕНАГОДАВИВАЛЬДИ» представит известные произведения Антонио Вивальди в необычном звучании для скрипки и органа, создавая особую атмосферу при свечах. Музыкальное сопровождение дополнится визуальным рядом из живописи. Слушатели узнают о скрытых смыслах произведений благодаря музыковеду Елене Карловой. Также в программе ожидается исполнении произведений Иоганна Баха и Леопольда Шарлье.
Агентство URA.RU направило письменный запрос организатору концерта для уточнения причин переноса мероприятия. Ответ будет опубликован после получения.
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