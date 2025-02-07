Из-за антициклона в Пулково массово отменяют рейсы «Суперджетов»

Из-за антициклона в Пулково массово отменяют рейсы Суперджетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты типа «Суперджет» особенно чувствительны к изменениям в атмосферном давлении
Самолеты типа «Суперджет» особенно чувствительны к изменениям в атмосферном давлении Фото:

Резкое повышение атмосферного давления, вызванное приходом сибирского антициклона, привело к тому, что давление в районе Пулково достигло отметки в 1054 гПа. Аэропорт массово отменяет рейсы «Суперджетов».

«С 5 по 10 февраля в европейскую часть России пришёл сибирский антициклон, а с ним — и повышенное атмосферное давление, которое отразилось на авиасообщении. Синоптики прогнозировали пик данных показателей на 8-9 февраля, однако массовые отмены рейсов начались уже сегодня», — сообщается в telegram-канале «Baza». 

Самолеты типа «Суперджет» особенно чувствительны к изменениям в атмосферном давлении. По техническим регламентам, эти воздушные суда не могут осуществлять взлет и посадку, если показатель давления превышает 1052 гПа. Это привело к тому, что авиакомпании были вынуждены отменить более 30 рейсов, запланированных на ближайшие дни, включая направления в Москву, Калининград, Нижний Новгород и Самару. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и рассматривать возможные альтернативные варианты перелета. Синоптики прогнозируют, что пик атмосферного давления придется на 8-9 февраля, после чего ожидается его постепенное снижение.

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Резкое повышение атмосферного давления, вызванное приходом сибирского антициклона, привело к тому, что давление в районе Пулково достигло отметки в 1054 гПа. Аэропорт массово отменяет рейсы «Суперджетов». «С 5 по 10 февраля в европейскую часть России пришёл сибирский антициклон, а с ним — и повышенное атмосферное давление, которое отразилось на авиасообщении. Синоптики прогнозировали пик данных показателей на 8-9 февраля, однако массовые отмены рейсов начались уже сегодня», — сообщается в telegram-канале «Baza».  Самолеты типа «Суперджет» особенно чувствительны к изменениям в атмосферном давлении. По техническим регламентам, эти воздушные суда не могут осуществлять взлет и посадку, если показатель давления превышает 1052 гПа. Это привело к тому, что авиакомпании были вынуждены отменить более 30 рейсов, запланированных на ближайшие дни, включая направления в Москву, Калининград, Нижний Новгород и Самару. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и рассматривать возможные альтернативные варианты перелета. Синоптики прогнозируют, что пик атмосферного давления придется на 8-9 февраля, после чего ожидается его постепенное снижение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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