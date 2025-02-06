Рабочие из Африки и хлеб на полу: в Сеть утекли фото с завода «Смак» в Екатеринбурге

По Сети разошлись фото разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге

07 февраля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Горожане усомнились в качестве хлеба «Смак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По Сети разлетелись фото рабочих из Африки и разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге. Кадры вызвали резонанс среди пользователей, которые усомнились в качестве продукции. «Все! „Смак“ сейчас никто покупать не будет, и снизят стоимость. Кто пустил таких работников на производство? У них медкнижки хоть есть?» — посетовала Екатерина в комментариях под постом telegram-канала «Злой Екатеринбург». Другой пользователь допустил, что разбросанный хлеб является браком. «Мой любимый батон был. Хотелось бы услышать объяснения руководства завода», — посетовала Анастасия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы предприятия и Роспотребнадзора. Ответ будет опубликован, как только поступит. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По Сети разлетелись фото рабочих из Африки и разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге. Кадры вызвали резонанс среди пользователей, которые усомнились в качестве продукции. «Все! „Смак“ сейчас никто покупать не будет, и снизят стоимость. Кто пустил таких работников на производство? У них медкнижки хоть есть?» — посетовала Екатерина в комментариях под постом telegram-канала «Злой Екатеринбург». Другой пользователь допустил, что разбросанный хлеб является браком. «Мой любимый батон был. Хотелось бы услышать объяснения руководства завода», — посетовала Анастасия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы предприятия и Роспотребнадзора. Ответ будет опубликован, как только поступит.