06 февраля 2025

Рабочие из Африки и хлеб на полу: в Сеть утекли фото с завода «Смак» в Екатеринбурге

По Сети разошлись фото разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, хлеб, конвейер, батон, пищевая промышленность, хлебокомбинат, фабрика, производство продуктов питания
Горожане усомнились в качестве хлеба «Смак» Фото:

По Сети разлетелись фото рабочих из Африки и разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге. Кадры вызвали резонанс среди пользователей, которые усомнились в качестве продукции.

«Все! „Смак“ сейчас никто покупать не будет, и снизят стоимость. Кто пустил таких работников на производство? У них медкнижки хоть есть?» — посетовала Екатерина в комментариях под постом telegram-канала «Злой Екатеринбург». Другой пользователь допустил, что разбросанный хлеб является браком. «Мой любимый батон был. Хотелось бы услышать объяснения руководства завода», — посетовала Анастасия.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы предприятия и Роспотребнадзора. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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По Сети разлетелись фото рабочих из Африки и разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге. Кадры вызвали резонанс среди пользователей, которые усомнились в качестве продукции. «Все! „Смак“ сейчас никто покупать не будет, и снизят стоимость. Кто пустил таких работников на производство? У них медкнижки хоть есть?» — посетовала Екатерина в комментариях под постом telegram-канала «Злой Екатеринбург». Другой пользователь допустил, что разбросанный хлеб является браком. «Мой любимый батон был. Хотелось бы услышать объяснения руководства завода», — посетовала Анастасия. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы предприятия и Роспотребнадзора. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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