Рабочие из Африки и хлеб на полу: в Сеть утекли фото с завода «Смак» в Екатеринбурге

По Сети разлетелись фото рабочих из Африки и разбросанного хлеба на заводе «Смак» в Екатеринбурге. Кадры вызвали резонанс среди пользователей, которые усомнились в качестве продукции.
«Все! „Смак“ сейчас никто покупать не будет, и снизят стоимость. Кто пустил таких работников на производство? У них медкнижки хоть есть?» — посетовала Екатерина в комментариях под постом telegram-канала «Злой Екатеринбург». Другой пользователь допустил, что разбросанный хлеб является браком. «Мой любимый батон был. Хотелось бы услышать объяснения руководства завода», — посетовала Анастасия.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы предприятия и Роспотребнадзора. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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