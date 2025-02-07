Силовики задержали курганца, который 20 лет назад забил насмерть бомжа кирпичом

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Курганец несколько раз ударил бомжа кирпичом
Курганец несколько раз ударил бомжа кирпичом Фото:

В Курганской области раскрыли убийство, совершенное в 2005 году. Местного жителя обвиняют в том, что он забил насмерть бездомного кирпичом. Об этом сообщается в telegram-канале силовых ведомств Курганской области. 

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде мужчину, не имеющего постоянного места жительства. Без какого-либо повода, используя кирпич, он жестоко избил потерпевшего, смерть которого наступила на месте происшествия», — указано в telegram-канале Следственного комитета Курганской области.

Региональная полиция сообщает у себя в telegram-канале, потерпевший вел беспорядочный образ жизни. Его заметили в одном из подъездов, что не понравилось жителям дома. Силовики установили обстоятельства и опросили свидетеля. Подозреваемый был арестован и дал признательные показания. 

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В Курганской области раскрыли убийство, совершенное в 2005 году. Местного жителя обвиняют в том, что он забил насмерть бездомного кирпичом. Об этом сообщается в telegram-канале силовых ведомств Курганской области.  «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде мужчину, не имеющего постоянного места жительства. Без какого-либо повода, используя кирпич, он жестоко избил потерпевшего, смерть которого наступила на месте происшествия», — указано в telegram-канале Следственного комитета Курганской области. Региональная полиция сообщает у себя в telegram-канале, потерпевший вел беспорядочный образ жизни. Его заметили в одном из подъездов, что не понравилось жителям дома. Силовики установили обстоятельства и опросили свидетеля. Подозреваемый был арестован и дал признательные показания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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