06 февраля 2025

В ХМАО ветераны СВО обвинили общественника в спекуляции на гуманитарной помощи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны предостерегли бизнесменов от сотрудничества со скандальным общественником
Ветераны предостерегли бизнесменов от сотрудничества со скандальным общественником Фото:

В Сургуте (ХМАО) ветераны СВО выступили с критикой в адрес скандального общественника Эдуарда Чуприны и обвинили его в спекуляции на гуманитарной помощи. Они также заявили, что Чуприна, делающий резкие заявления в адрес мэрии и депутатов, не выражает позицию ветеранского сообщества.

«От лица организации выступаем с официальным заявлением к бизнес-сообществу о том, что этот человек преследует личные материальные, корыстные интересы», — заявили ветераны. Видеозапись опубликована в telegram-канале «ЮграZAлентой».

По словам ветеранов СВО, Чуприна заключил контракт с Министерством обороны РФ на определенный срок, но по прибытии в зону спецоперации отказался от выполнения боевого задания. Вернувшись из зоны боевых действий, он начал вести сбор средств на гумпомощь, однако сообщество ветеранов отрицает его причастность к этой работе и предостерегает бизнес-сообщество и всех желающих помочь участникам СВО от сотрудничества с общественником.

URA.RU попыталось связаться с Эдуардом Чуприной. Он не ответил журналисту агентства.

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В Сургуте (ХМАО) ветераны СВО выступили с критикой в адрес скандального общественника Эдуарда Чуприны и обвинили его в спекуляции на гуманитарной помощи. Они также заявили, что Чуприна, делающий резкие заявления в адрес мэрии и депутатов, не выражает позицию ветеранского сообщества. «От лица организации выступаем с официальным заявлением к бизнес-сообществу о том, что этот человек преследует личные материальные, корыстные интересы», — заявили ветераны. Видеозапись опубликована в telegram-канале «ЮграZAлентой». По словам ветеранов СВО, Чуприна заключил контракт с Министерством обороны РФ на определенный срок, но по прибытии в зону спецоперации отказался от выполнения боевого задания. Вернувшись из зоны боевых действий, он начал вести сбор средств на гумпомощь, однако сообщество ветеранов отрицает его причастность к этой работе и предостерегает бизнес-сообщество и всех желающих помочь участникам СВО от сотрудничества с общественником. URA.RU попыталось связаться с Эдуардом Чуприной. Он не ответил журналисту агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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