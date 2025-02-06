В Сургуте (ХМАО) ветераны СВО выступили с критикой в адрес скандального общественника Эдуарда Чуприны и обвинили его в спекуляции на гуманитарной помощи. Они также заявили, что Чуприна, делающий резкие заявления в адрес мэрии и депутатов, не выражает позицию ветеранского сообщества.
«От лица организации выступаем с официальным заявлением к бизнес-сообществу о том, что этот человек преследует личные материальные, корыстные интересы», — заявили ветераны. Видеозапись опубликована в telegram-канале «ЮграZAлентой».
По словам ветеранов СВО, Чуприна заключил контракт с Министерством обороны РФ на определенный срок, но по прибытии в зону спецоперации отказался от выполнения боевого задания. Вернувшись из зоны боевых действий, он начал вести сбор средств на гумпомощь, однако сообщество ветеранов отрицает его причастность к этой работе и предостерегает бизнес-сообщество и всех желающих помочь участникам СВО от сотрудничества с общественником.
URA.RU попыталось связаться с Эдуардом Чуприной. Он не ответил журналисту агентства.
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