Билеты на концерт оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса пермяки раскупили в считанные минуты. Продажи стартовали в 16:00, а к 16:12 в свободном доступе остался только один билет.
«Концерт пройдет в театре оперы и балета. Билеты на него стоили от 1500 до 22 000 тысяч рублей. Разошлись мгновенно», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
Многие фанаты музыкантов расстроились, что не успели купить билеты, о чем поспешили сообщить на странице musicAeterna в соцсети «ВКонтакте». Администраторы страницы успокоили пермяков: «В ближайшие два часа мы рекомендуем не отчаиваться и обновлять страницу. Часть билетов обязательно выпадет из брони или возвратов». Так и произошло — к 16:20 десятки билетов вновь оказались в доступе, но уже к 16:30 продажу закрыли, так как свободных мест не осталось. Возможно, они появятся вновь.
Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna концертом в Перми отметит свое 20-летие. Выступление коллектива состоится 12 марта.
Курентзис создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers в Новосибирске. Позже коллективы переименовали в musicAeterna. Восемь лет музыканты работали в Перми — с 2011 по 2019 год musicAeterna был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого тогда был Курентзис.
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