На юбилейный концерт оркестра Курентзиса пермяки раскупили билеты за минуты. Скрин

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Фанаты ждут Теодора Курентзиса в Перми
Фанаты ждут Теодора Курентзиса в Перми Фото:

Билеты на концерт оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса пермяки раскупили в считанные минуты. Продажи стартовали в 16:00, а к 16:12 в свободном доступе остался только один билет.

«Концерт пройдет в театре оперы и балета. Билеты на него стоили от 1500 до 22 000 тысяч рублей. Разошлись мгновенно», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

Многие фанаты музыкантов расстроились, что не успели купить билеты, о чем поспешили сообщить на странице musicAeterna в соцсети «ВКонтакте». Администраторы страницы успокоили пермяков: «В ближайшие два часа мы рекомендуем не отчаиваться и обновлять страницу. Часть билетов обязательно выпадет из брони или возвратов». Так и произошло — к 16:20 десятки билетов вновь оказались в доступе, но уже к 16:30 продажу закрыли, так как свободных мест не осталось. Возможно, они появятся вновь.

Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna концертом в Перми отметит свое 20-летие. Выступление коллектива состоится 12 марта.

Курентзис создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers в Новосибирске. Позже коллективы переименовали в musicAeterna. Восемь лет музыканты работали в Перми — с 2011 по 2019 год musicAeterna был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого тогда был Курентзис.

Самые доступные билеты стоили 1500 рублей
Самые доступные билеты стоили 1500 рублей
Фото:
Ситуация на 16:12
Ситуация на 16:12
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Билеты на концерт оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса пермяки раскупили в считанные минуты. Продажи стартовали в 16:00, а к 16:12 в свободном доступе остался только один билет. «Концерт пройдет в театре оперы и балета. Билеты на него стоили от 1500 до 22 000 тысяч рублей. Разошлись мгновенно», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Многие фанаты музыкантов расстроились, что не успели купить билеты, о чем поспешили сообщить на странице musicAeterna в соцсети «ВКонтакте». Администраторы страницы успокоили пермяков: «В ближайшие два часа мы рекомендуем не отчаиваться и обновлять страницу. Часть билетов обязательно выпадет из брони или возвратов». Так и произошло — к 16:20 десятки билетов вновь оказались в доступе, но уже к 16:30 продажу закрыли, так как свободных мест не осталось. Возможно, они появятся вновь. Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna концертом в Перми отметит свое 20-летие. Выступление коллектива состоится 12 марта. Курентзис создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers в Новосибирске. Позже коллективы переименовали в musicAeterna. Восемь лет музыканты работали в Перми — с 2011 по 2019 год musicAeterna был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого тогда был Курентзис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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