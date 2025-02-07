Невролог на примере Олега Стриженова объяснил, как избежать инфаркта головного мозга

Ишемический инсульт (инфаркт головного мозга) может сразить в любом возрасте, а не только в 95 лет, как это случилось с актером Олегом Стриженовым. Но острое нарушение мозгового кровообращения можно предупредить. Об этом в разговоре c URA.RU заявил невролог Павел Хорошев.
«Необходимо не реже раза в год делать ЭКГ. При подозрительных ощущениях в области сердца (сердце трепещет, кувыркается) сделать холтеровский мониторинг. Также всем взрослым людям необходимо регулярно и постоянно принимать минеральные добавки по назначению врача», — пояснил врач.
У 95-летнего актера Олега Стриженова, известного по фильму «Звезда пленительного счастья», произошел ишемический инсульт, ему потребовалась срочная госпитализация. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, он находится под наблюдением медиков уже месяц, сообщает Shot.
Невролог Павел Хорошев рекомендует придерживаться профилактических методов, особенно в солидном возрасте. «Нужно избегать массажа голеней у людей старшего возраста (в особенности на массажных креслах). После консультации и одобрения врача принимать препараты для заботы об атеросклеротических бляшках: статины и фибраты. Кроме того, необходимо пить не менее 2-2.5 литров воды в день зимой, а летом — еще больше, адекватно потоотделению, плюс снижать артериальное давление», — советует невролог.
Что такое ишемический инсульт
Инсульт — это резкое нарушение нормального кровоснабжения мозга. По природе нарушений различаются два основных вида инсульта: ишемический (инфаркт мозга) и гемморагический. Слово «ишемический» буквально говорит о том, что кровь не поступает в достаточном объеме в тот или иной орган — при таком инсульте кровь не поступает в мозг из-за закупорки или сильного сужения основных артерий. Как следствие — отмирают клетки тканей мозга.
Из-за отмирания возникают нарушения движений, паралич, проблемы с речью, зрением. Прогноз зависит от того, каков объем пораженного участка головного мозга, объяснил врач Андрусов.
Причины инсульта
Невролог Юрий Андрусов в беседе с URA.RU рассказал, что основных причин возникновения инфаркта головного мозга может быть две: тромб, который из сердца по кровотоку попадет в головной мозг и закупоривает сосуд. Вторая причина — тромб, который формируется на атеросклеротической бляшке, находящейся в сонной или позвоночной артериях.
«Основными рисками возникновения ишемического инсульта является гипертония, выраженный атеросклероз, нарушения ритма сердца, сахарный диабет. Разумеется, с возрастом при накоплении этих сердечно-сосудистых заболеваний, риски возникновения ишемического инсульта существенно повышаются», — пояснил эксперт.
После инсульта
Что нужно делать после инсульта
- Обеспечить тщательный уход, который включает в себя: помощь с физиологическими отправлениями (сенильные подгузники или утка/судно). Следить за тем, чтобы нательное и постельное белье пациента всегда было сухим. Недопустимо, чтобы человек лежал в одном положении больше получаса — часа. Его необходимо поворачивать. Кожу бедер, плечей, пяток (в области подъема стопы), ягодиц, спины необходимо мягко массировать не менее трех раз в сутки. Желательно с применением средств, поддерживающих нормальную жирность кожи.
- С больным нужно постоянно разговаривать в течение светового дня, даже если кажется, что он без сознания. Или давать слушать аудиокниги. Не музыку, а именно информацию для поддержания когнитивности, интеллекта.
- Каждые полчаса необходимо совершать движения во всех суставах всех конечностей. В полном объеме сустава. Если этого не делать, через 3-4 дня неподвижный сустав начнет блокироваться контрактурами. И даже после восстановления подвижности пациент не сможет пользоваться конечностью и станет инвалидом.
Что нельзя после инсульта
После перенесенного инсульта пациенту необходимо беречь себя и соблюдать ряд правил. Придется поменять свой привычный распорядок жизни. Прежде всего, ни в коем случае нельзя халатно относиться к приему рекомендованных для ежедневного приема препаратов. Также придется навсегда забыть о курении.
После инсульта нельзя париться, долго находиться в бане, гулять на солнце, загорать. Кроме того, запрещены диеты, нужно питаться здоровой и сбалансированной пищей. Из рациона необходимо полностью исключить копчености, консервы, жирные сорта мяса, рыбы и птицы, грибы.
Далее человеку необходимо пройти реабилитацию. В процессе восстановления принимают участие не только неврологи, но и психологи, а также родные и близкие человека. Реабилитация как правило включает в себя следующее: курсы медикаментозной терапии; лечебную физкультуру; физиотерапию, курсы массажа; коррекцию психоэмоциональных нарушений; занятия с логопедом; профилактику пролежней и контрактур суставов.
Первые признаки инсульта
Ишемический инсульт развивается стремительно, буквально в считанные минуты. Первыми признаками является легкое недомогание. В этот момент необходимо провести несколько простых тестов. Попросите человека улыбнуться, поднять руки, прочесть строчку мелким шрифтом.
Если у человека один угол рта остается опущенным, ему сложно двигать конечностями и начались проблемы со зрением, необходимо оперативно вызвать скорую помощь. Кроме этого, должны насторожить следующие симптомы: головокружение; чувство слабости и онемения в конечностях, которое нарастает; спутанная речь; нарушение координации движений; судороги; проблемы со зрением; перекошенность лица.
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