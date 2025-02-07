Тренер по ММА Рамазан Гаджимурадов, управляя автомобилем BMW X7, на высокой скорости врезался в машину скорой помощи в Белгороде, в результате чего погибли два фельдшера. Гаджимурадов также пострадал. Экспертиза показала, что он был пьян.
«BMW X7 на полной скорости влетел в машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова, где внедорожник выехал на красный свет, превысив скорость 100 км/ч. У водителя BMW Рамазана Гаджимурадова обнаружены признаки алкогольного опьянения.
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