Тренер по ММА влетел на BMW X7 в машину скорой помощи, погибли два фельдшера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП погибли два фельдшера
В результате ДТП погибли два фельдшера Фото:

Тренер по ММА Рамазан Гаджимурадов, управляя автомобилем BMW X7, на высокой скорости врезался в машину скорой помощи в Белгороде, в результате чего погибли два фельдшера. Гаджимурадов также пострадал. Экспертиза показала, что он был пьян. 

«BMW X7 на полной скорости влетел в машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова, где внедорожник выехал на красный свет, превысив скорость 100 км/ч. У водителя BMW Рамазана Гаджимурадова обнаружены признаки алкогольного опьянения. 

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:
Автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения
Автомобиль скорой помощи получил значительные повреждения
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тренер по ММА Рамазан Гаджимурадов, управляя автомобилем BMW X7, на высокой скорости врезался в машину скорой помощи в Белгороде, в результате чего погибли два фельдшера. Гаджимурадов также пострадал. Экспертиза показала, что он был пьян.  «BMW X7 на полной скорости влетел в машину скорой помощи в Белгороде. Погибли две девушки-фельдшера», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова, где внедорожник выехал на красный свет, превысив скорость 100 км/ч. У водителя BMW Рамазана Гаджимурадова обнаружены признаки алкогольного опьянения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...