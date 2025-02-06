Тюменский фельдшер спасла пациентку, у которой пять раз останавливалось сердце

Фельдшер скорой помощи из Тюмени спасла пациентку, у которой по пути в больницу пять раз останавливалось сердце. Об этом сообщили telegram-канале «Минздрав России».
«Фельдшер Областной больницы №23 Ольга Кудряшова приехала на вызов к 69-летней пациентке. Женщина жаловалась на давящие и жгучие боли за грудиной, ощущение комка в горле, головокружение и тошноту. Во время транспортировки в медучреждение сердце пациентки останавливалось пять раз», — говорится в сообщении. Медик смогла успешно реанимировать больную.
В настоящий момент пенсионерка чувствует себя хорошо. Фельдшеру Ольге Кудряшовой вручили благодарственное письмо за высокий профессионализм и спасение жизни.
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