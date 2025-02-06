06 февраля 2025

Житель ХМАО выиграл пять миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин купил билет за 120 рублей и выиграл пять миллионов
Югорчанин купил билет за 120 рублей и выиграл пять миллионов Фото:

Югорчанин выиграл пять миллионов рублей в «Спортлото», угадав выигрышную комбинацию в игре «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотереи.

«В лотерее „Спортлото „5 из 36“ был разыгран приз в размере 4 802 772 рубля. Крупно повезло участнику 132204-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“ в Москве“, — сообщили в пресс-службе.

Билет югорчанин купил всего за 120 рублей. Ему удалось угадать числа в билете и выиграть пять миллионов рублей.

Ранее агентство писало, что нефтяник из ХМАО выиграл миллион рублей в лотерею. Деньги он решил потратить на благотворительность.

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Югорчанин выиграл пять миллионов рублей в «Спортлото», угадав выигрышную комбинацию в игре «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотереи. «В лотерее „Спортлото „5 из 36“ был разыгран приз в размере 4 802 772 рубля. Крупно повезло участнику 132204-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“ в Москве“, — сообщили в пресс-службе. Билет югорчанин купил всего за 120 рублей. Ему удалось угадать числа в билете и выиграть пять миллионов рублей. Ранее агентство писало, что нефтяник из ХМАО выиграл миллион рублей в лотерею. Деньги он решил потратить на благотворительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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