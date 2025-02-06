Житель ХМАО выиграл пять миллионов рублей в лотерею

Югорчанин выиграл пять миллионов рублей в «Спортлото», угадав выигрышную комбинацию в игре «5 из 36». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотереи.
«В лотерее „Спортлото „5 из 36“ был разыгран приз в размере 4 802 772 рубля. Крупно повезло участнику 132204-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“ в Москве“, — сообщили в пресс-службе.
Билет югорчанин купил всего за 120 рублей. Ему удалось угадать числа в билете и выиграть пять миллионов рублей.
Ранее агентство писало, что нефтяник из ХМАО выиграл миллион рублей в лотерею. Деньги он решил потратить на благотворительность.
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