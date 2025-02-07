Super: Анна Asti рассталась с мужем

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Юркин и Анна Asti не живут вместе с декабря 2024 года, сообщают источники
Юркин и Анна Asti не живут вместе с декабря 2024 года, сообщают источники Фото:

Певица Анна Asti и ее супруг, занимающий должность концертного директора, Станислав Юркин расстались. По информации источников, их отношения прекратились, и с декабря 2024 года они больше не живут вместе.

«Сразу несколько инсайдеров из близкого окружения певицы, что супруги расстались», — сообщает издание Super. В декабре прошлого года Анна Asti стала жертвой мошенников, которые взломали ее телефон и опубликовали интимные фотографии в сети. Певица отметила, что справляется с этой ситуацией вместе с мужем Станиславом Юркиным.

Тем не менее, в настоящее время издание, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что с декабря 2024 года пара фактически перестала жить вместе. Тем не менее, официально расторгать брак Анна и Станислав пока не планируют, а Юркин продолжает оставаться концертным директором Asti. Родственники пары не в курсе всех подробностей разногласий. Певица удалила совместные фотографии с мужем из соцсетей, что породило дополнительные слухи. Анна и Станислав познакомились в 2019 году, а в 2020 году сыграли свадьбу, это второй брак Юркина.

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Певица Анна Asti и ее супруг, занимающий должность концертного директора, Станислав Юркин расстались. По информации источников, их отношения прекратились, и с декабря 2024 года они больше не живут вместе. «Сразу несколько инсайдеров из близкого окружения певицы, что супруги расстались», — сообщает издание Super. В декабре прошлого года Анна Asti стала жертвой мошенников, которые взломали ее телефон и опубликовали интимные фотографии в сети. Певица отметила, что справляется с этой ситуацией вместе с мужем Станиславом Юркиным. Тем не менее, в настоящее время издание, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что с декабря 2024 года пара фактически перестала жить вместе. Тем не менее, официально расторгать брак Анна и Станислав пока не планируют, а Юркин продолжает оставаться концертным директором Asti. Родственники пары не в курсе всех подробностей разногласий. Певица удалила совместные фотографии с мужем из соцсетей, что породило дополнительные слухи. Анна и Станислав познакомились в 2019 году, а в 2020 году сыграли свадьбу, это второй брак Юркина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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