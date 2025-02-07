Super: Анна Asti рассталась с мужем

Певица Анна Asti и ее супруг, занимающий должность концертного директора, Станислав Юркин расстались. По информации источников, их отношения прекратились, и с декабря 2024 года они больше не живут вместе.
«Сразу несколько инсайдеров из близкого окружения певицы, что супруги расстались», — сообщает издание Super. В декабре прошлого года Анна Asti стала жертвой мошенников, которые взломали ее телефон и опубликовали интимные фотографии в сети. Певица отметила, что справляется с этой ситуацией вместе с мужем Станиславом Юркиным.
Тем не менее, в настоящее время издание, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что с декабря 2024 года пара фактически перестала жить вместе. Тем не менее, официально расторгать брак Анна и Станислав пока не планируют, а Юркин продолжает оставаться концертным директором Asti. Родственники пары не в курсе всех подробностей разногласий. Певица удалила совместные фотографии с мужем из соцсетей, что породило дополнительные слухи. Анна и Станислав познакомились в 2019 году, а в 2020 году сыграли свадьбу, это второй брак Юркина.
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