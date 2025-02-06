Бьюти-мастера ХМАО взвинтили цены с нового года

В Югре с начала года выросла стоимость бьюти-услуг. Мастера по наращиванию ногтей, ресниц, а также барберы подняли цены в среднем на 10-15 %, рассказали URA.RU сами специалисты.
«В Нижневартовске и Сургуте многие мастера подняли цены на свои услуги. В основном причина в подорожании материалов», — рассказала URA.RU лэшмэйкер «Студии преображения взгляда» Александра Темнова. По словам мастеров, если раньше наращивание ресниц они могли делать без убытков за тысячу, то сейчас минимальный ценник вырос до 1300 рублей. А наращивание ногтей стало дороже на 300 рублей.
Решение о поднятии цены мастера принимают самостоятельно в зависимости от ситуации. Это может быть связано как с повышением расходов на аренду, так и покупку дополнительных материалов. Впрочем, прайс в Югре подняли не только независимые мастера, но и крупные сети.
«С нового года цена на услуги нашего барбершопа выросла примерно на 100 рублей. Сейчас премиальный комплекс, выполненный старшим мастером: стрижка, патчи, полоски для носа, укладка обойдется в 1590 рублей», — поделился барбер Расул, работающий в одной из местных сетей.
Чаще всего югорчане пользуются услугами по маникюру и педикюру. Это самое популярное направление. Следом идут оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. «На третьем — спа-процедуры для лица и тела», — рассказал URA.RU директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев.
Ранее URA.RU писало, что у югорчан на 52% вырос интерес к СПА-услугам и массажу. Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 48%, а услуги парикмахеров — 33%.
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