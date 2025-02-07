«Женщину нашли раздетой»: подробности двойного убийства в Каменске-Уральском

Преступник расправился с парой в Каменске-Уральском (Свердловская область) за два дня. Сначала он убил мужчину, а на следующий день — женщину. Подробности трагедии URA.RU рассказал местный житель.
«Когда нас опрашивали полицейские, то сказали, что в соседней квартире с понедельника на вторник (4 февраля — прим. ред.) убили мужчину, а со вторника на среду — его возлюбленную. При этом я видел эту женщину на улице во вторник, она была очень пьяной. Аж идти не могла. И нашли [тело] мужчины в комнате, а женщину — на кухне практически раздетой», — сообщил сосед.
По предварительным данным, женщину забили молотком, а мужчину зарезали. Это якобы произошло в квартире 19-летнего подозреваемого. Он, по словам местных жителей, задержан. URA.RU обратилось за комментарием в областной СКР, ответ ожидается.
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