«Женщину нашли раздетой»: подробности двойного убийства в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском в квартире за два дня убили пару
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Подозреваемым стал 19-летний парень Фото:

Преступник расправился с парой в Каменске-Уральском (Свердловская область) за два дня. Сначала он убил мужчину, а на следующий день — женщину. Подробности трагедии URA.RU рассказал местный житель.

«Когда нас опрашивали полицейские, то сказали, что в соседней квартире с понедельника на вторник (4 февраля — прим. ред.) убили мужчину, а со вторника на среду — его возлюбленную. При этом я видел эту женщину на улице во вторник, она была очень пьяной. Аж идти не могла. И нашли [тело] мужчины в комнате, а женщину — на кухне практически раздетой», — сообщил сосед.

По предварительным данным, женщину забили молотком, а мужчину зарезали. Это якобы произошло в квартире 19-летнего подозреваемого. Он, по словам местных жителей, задержан. URA.RU обратилось за комментарием в областной СКР, ответ ожидается.

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Преступник расправился с парой в Каменске-Уральском (Свердловская область) за два дня. Сначала он убил мужчину, а на следующий день — женщину. Подробности трагедии URA.RU рассказал местный житель. «Когда нас опрашивали полицейские, то сказали, что в соседней квартире с понедельника на вторник (4 февраля — прим. ред.) убили мужчину, а со вторника на среду — его возлюбленную. При этом я видел эту женщину на улице во вторник, она была очень пьяной. Аж идти не могла. И нашли [тело] мужчины в комнате, а женщину — на кухне практически раздетой», — сообщил сосед. По предварительным данным, женщину забили молотком, а мужчину зарезали. Это якобы произошло в квартире 19-летнего подозреваемого. Он, по словам местных жителей, задержан. URA.RU обратилось за комментарием в областной СКР, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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