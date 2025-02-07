Литва передала Украине запчасти к БТР и военные грузовики

Литва передала Украине военные грузовики и запчасти к БТР. Об этом рассказали в литовском Минобороны.
«Украинским партнерам переданы запчасти к бронетранспортерам M113», — говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны. Там добавили, что также Украина получит военные грузовики. В ближайшее время Вильнюс планирует также предоставить Киеву средства ПВО, боеприпасы и беспилотники.
В январе Литва уже отправила Украине переносные системы ПВО и дроны на сумму пять млн евро, передает «Ридус». За время конфликта литовская сторона оказала Киеву помощь на сумму более 1,5 млрд евро, из которых 768 млн составила военная помощь. Вильнюс также обязался выделять 0,25% своего ВВП для поддержки обороны Украины, что приблизительно составляет 190 млн евро в год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.