В Челябинске в топ-5 самых дорогих и комфортных для проживания ЖК на сегодня входят жилые комплексы «Лесопарковый», «Ньютон», «Башня Свободы», «Александровский» и «Манхэттен». Об этом URA.RU рассказал директор по продажам АН DAN Недвижимость Алексей Найденов.
«В Челябинске в топ-5 самых дорогих и наиболее комфортных жилых комплексов входят „Лесопарковый“, „Ньютон“, „Башня Свободы“, „Александровский“, и „Манхэттен“. Помимо других преимуществ элитное жилье отличается современными технологиями строительства, нестандартной архитектурой, хорошей локацией с развитой инфраструктурой», — отметил Найденов.
Как подчеркнул Найденов, на первом месте среди лучших ЖК — «Башня свободы». Комплекс отличается нестандартной архитектурой. В основу проекта легло создание максимально комфортных условий для проживания. Там есть удобные планировки квартир, лобби с комфортными зонами ожидания, консьерж-служба, подземный паркинг, детский центр.
В ЖК во дворе расположен сад с зонированным пространством, где есть пешеходные дорожки, спортивные площадки. Также среди преимуществ очень выгодное расположение, ведь комплекс находится в пяти минутах от центра города. В шаговой доступности деловые центры, крупные торговые комплексы. Причем это самый дорогой по стоимости ЖК. Квартиры там в среднем продаются по 310 тысяч рублей за квадрат.
Также эксперт отметил ЖК «Ньютон», расположенный на северо-западе. При строительстве ЖК были использованы новейшие технологии. На первых этажах находятся офисные центры и магазины. Особенность этого ЖК, отмечает эксперт, в его смелом дизайнерском решении — выносное остекление, увеличивающее площади балконов. Все элитные жилые комплексы в рейтинге находятся в хорошей локации, обладают развитой инфраструктурой. При этом они существенно отличаются по стоимости. Цена квартир в ЖК «Александровский», «Манхэттен» и «Ньютон» составляет в среднем 150 тысяч рулей за квадратный метр. В то время как элитное жилье в ЖК «Лесопарковый» продается по 263 тысячи рублей, а в ЖК «Башня свободы» по 310 тысяч рублей за квадрат.
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