06 февраля 2025

В ХМАО сменился руководитель Русского географического общества. Фото

Русское географическое общество в ХМАО возглавил исследователь Дмитрий Сотников
© Служба новостей «URA.RU»
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РГО в ХМАО возглавил исследователь Дмитрий Сотников
РГО в ХМАО возглавил исследователь Дмитрий Сотников Фото:

Русское географическое общество в ХМАО возглавил исследователь и журналист Дмитрий Сотников. Бывший руководитель Михаил Савченко покинул Югру, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Для меня очень почетно возглавить РГО в Югре. Большая ответственность. Этот год — особенный, в округе он объявлен Годом исторического наследия. Мы отметим Юбилей Победы, 95-ую годовщину Югры, Русскому географическому обществу исполняется 180 лет. У нас много идей, замечательные люди в команде, уверен — принесем пользу всем жителям Югры. Предстоит много работы», — сказал Сотников.

В составе РГО Сотников снял киноальманах «Были» о героях Югры и серию документальных фильмов. Он занимался исследованиями по истории, этнографии и географии округа.

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Русское географическое общество в ХМАО возглавил исследователь и журналист Дмитрий Сотников. Бывший руководитель Михаил Савченко покинул Югру, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Для меня очень почетно возглавить РГО в Югре. Большая ответственность. Этот год — особенный, в округе он объявлен Годом исторического наследия. Мы отметим Юбилей Победы, 95-ую годовщину Югры, Русскому географическому обществу исполняется 180 лет. У нас много идей, замечательные люди в команде, уверен — принесем пользу всем жителям Югры. Предстоит много работы», — сказал Сотников. В составе РГО Сотников снял киноальманах «Были» о героях Югры и серию документальных фильмов. Он занимался исследованиями по истории, этнографии и географии округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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