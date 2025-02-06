Русское географическое общество в ХМАО возглавил исследователь и журналист Дмитрий Сотников. Бывший руководитель Михаил Савченко покинул Югру, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.
«Для меня очень почетно возглавить РГО в Югре. Большая ответственность. Этот год — особенный, в округе он объявлен Годом исторического наследия. Мы отметим Юбилей Победы, 95-ую годовщину Югры, Русскому географическому обществу исполняется 180 лет. У нас много идей, замечательные люди в команде, уверен — принесем пользу всем жителям Югры. Предстоит много работы», — сказал Сотников.
В составе РГО Сотников снял киноальманах «Были» о героях Югры и серию документальных фильмов. Он занимался исследованиями по истории, этнографии и географии округа.
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