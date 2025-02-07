В Тюмени искусственный интеллект будет выявлять рак

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Врачи-онкологи вводят в практику работу с нейросетями
Врачи-онкологи вводят в практику работу с нейросетями Фото:

Тюменские врачи в Москве презентовали проект, где искусственный интеллект будет выявлять первые признаки рака. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Сервис GALENOS.AI помогает врачам вовремя заметить тревожные симптомы, способные указать на злокачественные новообразования (ЗНО) на ранней стадии. Это позволяет назначить дообследованние и своевременно направить пациента за помощью врача-онколога», — рассказали в департаменте.

Искусственный интеллект обрабатывает данные медицинской карты и ответы специально составленного опросника. Анкеты на сегодняшний день заполнили больше 5 000 пациентов. В 3,6% случаев сервис обнаружил возможные признаки злокачественных образований. Всем этим пациентам были назначены дополнительные обследования.

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Тюменские врачи в Москве презентовали проект, где искусственный интеллект будет выявлять первые признаки рака. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Сервис GALENOS.AI помогает врачам вовремя заметить тревожные симптомы, способные указать на злокачественные новообразования (ЗНО) на ранней стадии. Это позволяет назначить дообследованние и своевременно направить пациента за помощью врача-онколога», — рассказали в департаменте. Искусственный интеллект обрабатывает данные медицинской карты и ответы специально составленного опросника. Анкеты на сегодняшний день заполнили больше 5 000 пациентов. В 3,6% случаев сервис обнаружил возможные признаки злокачественных образований. Всем этим пациентам были назначены дополнительные обследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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