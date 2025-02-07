В Тюмени искусственный интеллект будет выявлять рак

Тюменские врачи в Москве презентовали проект, где искусственный интеллект будет выявлять первые признаки рака. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Сервис GALENOS.AI помогает врачам вовремя заметить тревожные симптомы, способные указать на злокачественные новообразования (ЗНО) на ранней стадии. Это позволяет назначить дообследованние и своевременно направить пациента за помощью врача-онколога», — рассказали в департаменте.
Искусственный интеллект обрабатывает данные медицинской карты и ответы специально составленного опросника. Анкеты на сегодняшний день заполнили больше 5 000 пациентов. В 3,6% случаев сервис обнаружил возможные признаки злокачественных образований. Всем этим пациентам были назначены дополнительные обследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!