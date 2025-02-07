Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев телеграммами поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Зырянова из Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Вручили телеграммы фронтовику заместитель губернатора Василий Козлов и заместитель главы города Марина Фадеева», — пояснили в ДИПе. Вместе с этим ветеран получил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
Николай Зырянов родился в 1925 году в Байкаловском районе Свердловской области, был призван в армию в 1943 году. Он служил в автомобильном полку, перевозя боеприпасы и продовольствие, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Зырянов также принимал участие в освобождении Польши, встретив победу в Германии. После войны он вернулся на малую родину, а позднее переехал в Екатеринбург и работал плотником до пенсии.
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