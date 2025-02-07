Путин и Куйвашев поздравили со 100-летием ветерана ВОВ из Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Зырянов принимал участие в освобождении Польши
Николай Зырянов принимал участие в освобождении Польши Фото:

Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев телеграммами поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Зырянова из Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Вручили телеграммы фронтовику заместитель губернатора Василий Козлов и заместитель главы города Марина Фадеева», — пояснили в ДИПе. Вместе с этим ветеран получил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Николай Зырянов родился в 1925 году в Байкаловском районе Свердловской области, был призван в армию в 1943 году. Он служил в автомобильном полку, перевозя боеприпасы и продовольствие, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Зырянов также принимал участие в освобождении Польши, встретив победу в Германии. После войны он вернулся на малую родину, а позднее переехал в Екатеринбург и работал плотником до пенсии.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев телеграммами поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Зырянова из Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Вручили телеграммы фронтовику заместитель губернатора Василий Козлов и заместитель главы города Марина Фадеева», — пояснили в ДИПе. Вместе с этим ветеран получил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Николай Зырянов родился в 1925 году в Байкаловском районе Свердловской области, был призван в армию в 1943 году. Он служил в автомобильном полку, перевозя боеприпасы и продовольствие, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Зырянов также принимал участие в освобождении Польши, встретив победу в Германии. После войны он вернулся на малую родину, а позднее переехал в Екатеринбург и работал плотником до пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...