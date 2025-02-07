Путин и Куйвашев поздравили со 100-летием ветерана ВОВ из Екатеринбурга. Фото

07 февраля 2025 в 19:55 Размер текста - 17 +

Николай Зырянов принимал участие в освобождении Польши Фото: департамент информполитики Свердловской области Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев телеграммами поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Зырянова из Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Вручили телеграммы фронтовику заместитель губернатора Василий Козлов и заместитель главы города Марина Фадеева», — пояснили в ДИПе. Вместе с этим ветеран получил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Николай Зырянов родился в 1925 году в Байкаловском районе Свердловской области, был призван в армию в 1943 году. Он служил в автомобильном полку, перевозя боеприпасы и продовольствие, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Зырянов также принимал участие в освобождении Польши, встретив победу в Германии. После войны он вернулся на малую родину, а позднее переехал в Екатеринбург и работал плотником до пенсии. Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев телеграммами поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Зырянова из Екатеринбурга. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Вручили телеграммы фронтовику заместитель губернатора Василий Козлов и заместитель главы города Марина Фадеева», — пояснили в ДИПе. Вместе с этим ветеран получил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Николай Зырянов родился в 1925 году в Байкаловском районе Свердловской области, был призван в армию в 1943 году. Он служил в автомобильном полку, перевозя боеприпасы и продовольствие, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Зырянов также принимал участие в освобождении Польши, встретив победу в Германии. После войны он вернулся на малую родину, а позднее переехал в Екатеринбург и работал плотником до пенсии.