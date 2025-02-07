Минобороны РФ: чем важен контроль над Торецком для СВО

Минобороны: освобожденный Торецк в ДНР откроет дорогу для взятия Константиновки
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Освобождение Торецка открывает ВС РФ дорогу для освобождения Константиновки
Освобождение Торецка открывает ВС РФ дорогу для освобождения Константиновки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Освобожденный российскими военными город Дзержинск (он же Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеет важное стратегическое значение. Контроль над населенным пунктом позволит существенно продвинуться в военных действиях на данном направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства выложили в своем telegram-канале

Ранее ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль военных перешел город Дзержинск (Торецк).

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Освобожденный российскими военными город Дзержинск (он же Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеет важное стратегическое значение. Контроль над населенным пунктом позволит существенно продвинуться в военных действиях на данном направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства выложили в своем telegram-канале.  Ранее ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль военных перешел город Дзержинск (Торецк).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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