Минобороны РФ: чем важен контроль над Торецком для СВО

Освобожденный российскими военными город Дзержинск (он же Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) имеет важное стратегическое значение. Контроль над населенным пунктом позволит существенно продвинуться в военных действиях на данном направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства выложили в своем telegram-канале.
Ранее ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Под контроль военных перешел город Дзержинск (Торецк).
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