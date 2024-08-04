Где находится Торецк, на который наступает Россия и почему он важен для спецоперации

Офицер ВСУ заявил об успешных штурмах армии РФ в Торецке
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ВС РФ приблизились к взятию важного логистического пункта для ВСУ — города Торецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия непрерывно штурмует окрестности промышленного города Торецка в ДНР. До границ города солдатам РФ осталось 100-200 метров, в некоторых точках российские военные уже попали в город. О том, какое значение этот город имеет для российской армии — в материале URA.RU.

Что сейчас происходит в городе

Торецк играет важную роль в системе обороны ВСУ, он позволяет удерживать ей часть Донбасса, заявил военкор Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, российские бойцы уже «у цели». Они взяли южную часть города и поселок Железное. ВС РФ непрерывно продвигается к границам города, при этом не применяя технику, что затрудняет ВСУ использование дронов.

Где расположен Торецк

Город расположен в Бахмутском районе к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска. Торецк является крупным логистическим узлом ВСУ и расположен на важном перекрестке — оттуда можно с севера наступать на Нью-Йорк или на северо-запад в сторону Константиновки, заявил военкор Александр Коц у себя в Telegram.

Город Торецк на карте
Торецк позволяет ВСУ удерживать часть Донбасса

Почему Торецк важен для ВС РФ

Через Торецк проходит логистика ВСУ на донецком направлении и открываются перспективы выхода к границам области, пишет 360.ru. Ранее город назывался Дзержинск и являлся сердцем угольной добычи на Украине. После политического переворота в 2014 году, город вошел в состав ДНР. Однако спустя три месяца силами ВСУ город был возвращен обратно. Для ВС РФ взятие этого города позволит подойти ближе к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, и в конечном счете освободить территорию всей ДНР.

Ранее украинский офицер с позывным Алекс признался, что российские войска делают успехи в боях за Торецк. Он отметил, что российские бойцы «воюют очень толково». Также западная пресса писала, что Россия в шаге от полного освобождения Донецкой Народной Республики.

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Российская армия непрерывно штурмует окрестности промышленного города Торецка в ДНР. До границ города солдатам РФ осталось 100-200 метров, в некоторых точках российские военные уже попали в город. О том, какое значение этот город имеет для российской армии — в материале URA.RU. Торецк играет важную роль в системе обороны ВСУ, он позволяет удерживать ей часть Донбасса, заявил военкор Александр Сладков в своем telegram-канале. По его словам, российские бойцы уже «у цели». Они взяли южную часть города и поселок Железное. ВС РФ непрерывно продвигается к границам города, при этом не применяя технику, что затрудняет ВСУ использование дронов. Город расположен в Бахмутском районе к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска. Торецк является крупным логистическим узлом ВСУ и расположен на важном перекрестке — оттуда можно с севера наступать на Нью-Йорк или на северо-запад в сторону Константиновки, заявил военкор Александр Коц у себя в Telegram. Через Торецк проходит логистика ВСУ на донецком направлении и открываются перспективы выхода к границам области, пишет 360.ru. Ранее город назывался Дзержинск и являлся сердцем угольной добычи на Украине. После политического переворота в 2014 году, город вошел в состав ДНР. Однако спустя три месяца силами ВСУ город был возвращен обратно. Для ВС РФ взятие этого города позволит подойти ближе к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, и в конечном счете освободить территорию всей ДНР. Ранее украинский офицер с позывным Алекс признался, что российские войска делают успехи в боях за Торецк. Он отметил, что российские бойцы «воюют очень толково». Также западная пресса писала, что Россия в шаге от полного освобождения Донецкой Народной Республики.
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