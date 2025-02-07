В Тюмени пройдет выставка погибшего фотокорреспондента URA.RU

В Тюмени 14 февраля состоится выставка работ фотокорреспондента Михаила Калянова. Он ушел из жизни в октябре 2024 года. Об этом сообщает telegram-канал издания «Тюменская область сегодня». На протяжении долгого времени Михаил сотрудничал с информационным агентством URA.RU. Освещая, в том числе, события в зоне проведения специальной военной операции.
«Памяти Михаила Калянова: выставка „Жизнь Zа СВОих“. Его фотографии — это не просто кадры, а настоящая хроника времени. Они запечатлели ключевые моменты истории России и мира», — говорится в сообщении.
Выставка откроется 14 февраля в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». За день до этого, 13 февраля Михаилу Калянову исполнилось бы 45 лет.
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