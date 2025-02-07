В Тюмени пройдет выставка погибшего фотокорреспондента URA.RU

В Тюмени пройдет выставка погибшего фотографа Михаила Калянова
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил долгое время сотрудничал с URA.RU
Михаил долгое время сотрудничал с URA.RU Фото:

В Тюмени 14 февраля состоится выставка работ фотокорреспондента Михаила Калянова. Он ушел из жизни в октябре 2024 года. Об этом сообщает telegram-канал издания «Тюменская область сегодня». На протяжении долгого времени Михаил сотрудничал с информационным агентством URA.RU. Освещая, в том числе, события в зоне проведения специальной военной операции.

«Памяти Михаила Калянова: выставка „Жизнь Zа СВОих“. Его фотографии — это не просто кадры, а настоящая хроника времени. Они запечатлели ключевые моменты истории России и мира», — говорится в сообщении.

Выставка откроется 14 февраля в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». За день до этого, 13 февраля Михаилу Калянову исполнилось бы 45 лет.

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В Тюмени 14 февраля состоится выставка работ фотокорреспондента Михаила Калянова. Он ушел из жизни в октябре 2024 года. Об этом сообщает telegram-канал издания «Тюменская область сегодня». На протяжении долгого времени Михаил сотрудничал с информационным агентством URA.RU. Освещая, в том числе, события в зоне проведения специальной военной операции. «Памяти Михаила Калянова: выставка „Жизнь Zа СВОих“. Его фотографии — это не просто кадры, а настоящая хроника времени. Они запечатлели ключевые моменты истории России и мира», — говорится в сообщении. Выставка откроется 14 февраля в Мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». За день до этого, 13 февраля Михаилу Калянову исполнилось бы 45 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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