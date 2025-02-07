Путину поставили в пример систему образования в Екатеринбурге. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть практику «бесшовного» обучения Фото:

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о профориентации школьников в сфере естественных наук, приведя в пример Екатеринбург. На заседании по ВКС он рассказал о проводимых экскурсиях по предприятиям для учеников, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В уральской столице уже проведено более тысячи экскурсий по предприятиям и производствам, в них поучаствовали более 21 тысячи школьников с 6-го по 11-й класс», — пояснили там. Доклад о Екатеринбурге Кравцов заключил тем, что работу в данном направлении необходимо продолжать.

Отмечается, что Путин поручил правительству рассмотреть практику «бесшовного» обучения, которая предусматривает подготовку к будущей профессии уже со школы и в университете. «Здесь нужно всем подумать, и правительству, и администрации по сопровождению выпускников этой школы, об их трудоустройстве в будущем. Что же нам терять хороших специалистов, вообще неправильно в сегодняшних условиях. Обязательно позанимаемся», — подчеркнул президент.

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о профориентации школьников в сфере естественных наук, приведя в пример Екатеринбург. На заседании по ВКС он рассказал о проводимых экскурсиях по предприятиям для учеников, сообщили в пресс-службе мэрии. «В уральской столице уже проведено более тысячи экскурсий по предприятиям и производствам, в них поучаствовали более 21 тысячи школьников с 6-го по 11-й класс», — пояснили там. Доклад о Екатеринбурге Кравцов заключил тем, что работу в данном направлении необходимо продолжать. Отмечается, что Путин поручил правительству рассмотреть практику «бесшовного» обучения, которая предусматривает подготовку к будущей профессии уже со школы и в университете. «Здесь нужно всем подумать, и правительству, и администрации по сопровождению выпускников этой школы, об их трудоустройстве в будущем. Что же нам терять хороших специалистов, вообще неправильно в сегодняшних условиях. Обязательно позанимаемся», — подчеркнул президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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